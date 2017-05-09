закрыть
9 мая 2017, вторник, 13:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сенаторы призывали Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

1
  • 9.05.2017, 10:32
  • 9,098

Встреча с представителями Киева станет сигналом, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сенатор Джон Маккейн и пять его коллег призвали президента Дональда Трампа не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до встречи с президентом Украины, пишет golos-ameriki.ru.

Письмо сенаторов появилось на фоне сообщений, что Трамп и Путин планируют провести первую личную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в июле.

Среди авторов письма есть как республиканцы, так и демократы из комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

Международное сообщество осуждает Россию за аннексию украинского Крыма и обострение конфликта на востоке Украины, направленного против правительства президента Петра Порошенко.

«Встреча с демократически избранными представителями Украины направит четкий сигнал, что США по-прежнему уделяют приоритетное внимание нашим давним союзникам и сохранят приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии», – написали сенаторы.

Кроме Маккейна письмо подписали республиканцы Джеймс Инхоф и Роб Портман, а также демократы Боб Менендес, Джин Шахин и Боб Кейси.

«Многие наши союзники в Европе с ждут от вашей администрации политических директив, касающихся нашей приверженности НАТО и других институтов, которые поддерживают международный порядок, служащий рамочной основой для международной стабильности и безопасности со времен Второй мировой войны», – пишут сенаторы.

По их словам, они особенно обеспокоены продолжающейся военной агрессией России на востоке Украины и продолжающейся оккупацией Крыма.

«Из-за дестабилизирующего влияния России с 2014 года примерно 10 тысяч человек были убиты, более 20 тысяч ранены и почти 2 миллиона человек стали внутренними переселенцами, – говорится в письме. – Подобная нестабильность может иметь далеко идущие последствия для наших союзников и наших интересов в регионе».

«В этой связи мы настоятельно призываем вас встретиться с высокопоставленными лидерами Украины, включая президента Петра Порошенко, до каких-либо официальных встреч с высокопоставленными представителями России, включая президента России Владимира Путина», – пишут сенаторы.

Сенаторы высоко оценили решение госсекретаря Рекса Тиллерсона принять участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО в марте, которому предшествовали сообщения, что он на него не поедет.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев