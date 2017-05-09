Сенаторы призывали Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным 1 9.05.2017, 10:32

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Встреча с представителями Киева станет сигналом, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сенатор Джон Маккейн и пять его коллег призвали президента Дональда Трампа не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до встречи с президентом Украины, пишет golos-ameriki.ru.

Письмо сенаторов появилось на фоне сообщений, что Трамп и Путин планируют провести первую личную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в июле.

Среди авторов письма есть как республиканцы, так и демократы из комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям.

Международное сообщество осуждает Россию за аннексию украинского Крыма и обострение конфликта на востоке Украины, направленного против правительства президента Петра Порошенко.

«Встреча с демократически избранными представителями Украины направит четкий сигнал, что США по-прежнему уделяют приоритетное внимание нашим давним союзникам и сохранят приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии», – написали сенаторы.

Кроме Маккейна письмо подписали республиканцы Джеймс Инхоф и Роб Портман, а также демократы Боб Менендес, Джин Шахин и Боб Кейси.

«Многие наши союзники в Европе с ждут от вашей администрации политических директив, касающихся нашей приверженности НАТО и других институтов, которые поддерживают международный порядок, служащий рамочной основой для международной стабильности и безопасности со времен Второй мировой войны», – пишут сенаторы.

По их словам, они особенно обеспокоены продолжающейся военной агрессией России на востоке Украины и продолжающейся оккупацией Крыма.

«Из-за дестабилизирующего влияния России с 2014 года примерно 10 тысяч человек были убиты, более 20 тысяч ранены и почти 2 миллиона человек стали внутренними переселенцами, – говорится в письме. – Подобная нестабильность может иметь далеко идущие последствия для наших союзников и наших интересов в регионе».

«В этой связи мы настоятельно призываем вас встретиться с высокопоставленными лидерами Украины, включая президента Петра Порошенко, до каких-либо официальных встреч с высокопоставленными представителями России, включая президента России Владимира Путина», – пишут сенаторы.

Сенаторы высоко оценили решение госсекретаря Рекса Тиллерсона принять участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО в марте, которому предшествовали сообщения, что он на него не поедет.