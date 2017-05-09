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Российская авиация не смогла пролететь над Красной площадью

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  • 9.05.2017, 10:44
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Воздушный парад в Москве был отменен.

Авиация не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам ТАСС в Минобороны России.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования», - говорится в сообщении военного ведомства.


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