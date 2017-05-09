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Названы самые полезные «майские» овощи

  • 9.05.2017, 10:52
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В сезонных продуктах содержится высокая концентрация полезных и питательных веществ.

Они самые вкусные, сочные и аппетитные. Эксперты составили список из лучших сезонных продуктов, которые можно найти на рынках в мае, сообщает healthinfo.ua.

Редис

В мае на прилавках рынков появляется хрустящий редис. Покупать следует обязательно, так как это простой способ сделать салаты вкуснее и полезнее. В редисе содержатся витамины группы В, калий, кальций, магний, железо, фосфор, природная клетчатка и фитонциды.

Регулярное употребление редиса нормализует работу кишечника, улучшает цвет лица, благоприятно влияет на работу сердца и сосудов и стимулирует аппетит. Важно: для приготовления салатов не режьте редис. Добавляйте целые корнеплоды, так как под действием кислорода редис окисляется. В результате часть витаминов исчезает.

Зелень

В мае каждый может выбрать для себя зелень по вкусу. На рынках появляется настоящее изобилие: салат-латук, зеленый лук, петрушка, укроп, шпинат, кинза. В них содержится огромное количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов группы В и E. Зелень укрепляет иммунитет и улучшает внешний вид.

Добавляйте зелень в супы, вторые блюда, салаты и закуски. Свежая зелень хранится не так долго, но вы можете продлить этот срок, порубив зелень и отправив ее в морозилку. Витамины никуда не денутся.

Чеснок

В мае на рынках появляется молодой чеснок. Он отличается нежным вкусом, ненавязчивым характерным ароматом и высоким содержанием полезных веществ. Закупайтесь и активно используйте в кулинарии.

Чеснок покупать следует строго обязательно, потому что это самый настоящий природный антибиотик. В его составе присутствует более 150 биологически активных веществ. Если вы регулярно будете употреблять чеснок, то никакие вирусы и инфекции вам не страшны.

Спаржа

В мае можно открывать охоту на спаржу. Не секрет, что зеленые овощи являются самыми полезными. Спаржа не исключение. Она не только полезная и вкусная, но и выглядит весьма изысканно. Из спаржи можно готовить самые богемные завтраки, обеды и ужины.

Спаржа — это овощ в лучших традициях здорового питания. В ее составе можно найти витамины А, Е, Н, С, РР, группы В, калий, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, фолиевую кислоту, клетчатку. Спаржа нормализует работу пищеварительной системы, сердца и сосудов, нервной системы. Этот продукт обязательно должен появиться в вашем рационе в новом сезоне.

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста — это еще один майский хит. Такой простой и знакомый с детства продукт особенно актуален в весенне-летнем сезоне. В капусте довольно много витаминов и минералов, а еще она относится к категории низкокалорийных продуктов и разрешена даже худеющим.

Из капусты можно приготовить самые разные блюда: салаты, супы, закуски. Капуста полезна в сыром виде, но вы можете подвергнуть ее термической обработке — потушить или запечь. Экспериментируйте и ищите новые сочетания!

Редька

Редька — это еще один популярный продукт, который появляется на рынке в последний весенний месяц. Она необходима для укрепления иммунитета и повышения защитных сил организма. Запасайтесь редькой уже сейчас, чтобы встретить холода во всеоружии.

К редьке относятся неоднозначно, но факт остается фактом: это очень полезный овощ. В составе редьки присутствуют минеральные вещества, витамины, органические кислоты, эфирные масла. Она прекрасно справляется с авитаминозом и украшает свежие салаты и другие блюда.


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