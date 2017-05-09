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Видеофакт: Складируемым тракторам на МТЗ нашли применение

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  • 9.05.2017, 11:05
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160 автомобилей и тракторов выстроили в надпись «Победа».

У проходной МТЗ ко Дню Победы в полночь появилась живая надпись «Победа. С праздником», пишет tut.by.

Работники Минского тракторного завода встретили День Победы масштабным перформансом-поздравлением ветеранов с этим праздником.

За час до полуночи началось построение надписи «Победа» у проходной завода. Для ее «написания» потребовалось 160 автомобилей и тракторов. В то же время около двухсот заводчан выстроились в надпись «С праздником». Ровно до полуночи водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики.

А вот так выглядит забитый под завязку склад тракторного завода с высоты птичьего полета.


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