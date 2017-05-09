Богдан Яременко: Пророссийская ведьма не стала президентом Франции 1 9.05.2017, 11:14

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Богдан Яременко

Победа Макрона над Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции – это только начало.

Об этом украинский дипломат и глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко написал в «Фейсбуке».

«Ничего еще не закончилось.

Победа Макрона над Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции – это снятие остроты меньшей из проблем.

Да, пророссийская ксенофобская ведьма в этот раз не стала президентом. Хотя выход во второй тур выборов – это уже и так открытая и явная угроза, которая далеко не убежала.

Дело в том, что французская конституция составлена таким образом, что президент во Франции может быть важным и влиятельным политическим игроком только при выполнении одной предпосылки – наличие своего большинства в парламенте. В случае, если этого не произошло, президент Франции – безвольный наблюдатель за тем, что делает правительство и парламентское большинство.

А парламентские выборы во Франции состоятся в июне.

И здесь стоит вспомнить совсем никудышные результаты социалистов и неплохие результаты разных крайних (и правых, и левых) на президентских выборах. Добавьте сюда очень неплохой результат Марин Ле Пен, приплюсуйте то, что политическая, экономическая и социальная ситуация, которая позволила ей получить вчерашний результат, не изменилась. Вспомните, что партия Макрона не имеет ни опыта, ни оргструктуры, ибо является новой.

Все только начинается. Необязательно закончится как-то катастрофически, но то, что следующие несколько лет ситуация во Франции не будет простой – это факт.

Заявление Порошенко о каком-то надежном друге Украины Эммануэле Макроне просто стыдно комментировать.

Да, Макрон выступает с позиции необходимости укрепления Европейского Союза. Это хорошо – нам, Украине, нужен сильный ЕС. Но тематика ЕС сейчас имеет такой контекст, что парламентские выборы во Франции явно легче выиграть или вести критикуя, чем поддерживая европейскую идею. Макрон, поддерживая идеи объединенной Европы, будет вынужден критиковать Брюссель, осуществлять определенное дипломатическое давление. Без парламентской и правительственной поддержки, однако, все это может оказаться пустым звуком.

Следующая причина, которая, я так думаю, позволила Порошенко назвать Макрона «надежным союзником Украины» – это его позиция относительно необходимости поддержания санкций против России. Но давайте скажем прямо, это было выгодно Макрону, прежде всего, с точки зрения внутриполитического позиционирования. Россия становится для европейцев ежедневно более токсичной темой, а его основной оппонент Марин Ле Пен аргументированно считалась фавориткой Кремля. Означает ли это «надежное союзничество с Украиной»? Ну, разве если мыслить слишком схематично и выдавать желаемое за действительное.

Да и опять же – ни опыта в дипломатии, ни истории предыдущих взаимоотношений с РФ, ни понимания, как будет реализовываться любая политика Макрона при условии отсутствия правительственной и парламентской поддержки, ни, тем более, какого-то «украинского досье». Даже если Макрон окажется последовательным в своей критике России, он может оказаться не надежным, а очень слабым политическим союзником.

Но многое будет зависеть от результатов следующих парламентских выборов во Франции в июне этого года.

Поэтому, откупорив шампанское за победу «надежного союзника», не будем забывать, что для него все только начинается».