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Опричники Мадуро забросали детей гранатами со слезоточивым газом

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  • 9.05.2017, 11:35
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Десятки детей и подростков пострадали при разгоне акции протеста в Венесуэле.

Более 50 детей и подростков, а также пациенты одной из больниц пострадали в понедельник при разгоне уличной акции протеста в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия. Об этом сообщил муниципальный советник Анхель Мачадо, передает ТАСС.

По его словам, участники мирного шествия, организованного оппозицией, были обстреляны гранатами со слезоточивым газом в районе центральной городской больницы, где также находятся колледж и благотворительный фонд «Дети солнца».

«Гвардейцы без разбора пускали гранаты с газом вдоль всего проспекта Падилья, из-за чего пострадали дети, молодые люди и взрослые», - цитирует Мачадо газета El Nacional. Политик обвинил в случившемся власти страны и губернатора штата Ариаса Карденаса.

По данным оппозиционной коалиции «Блок демократического единства», в понедельник в столице страны Каракасе порядка 116 человек получили травмы при разгоне антиправительственных манифестаций.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее, оппозиция уже отказалась участвовать в его работе.

С начала апреля в Венесуэле проходят многотысячные акции протеста против правительства Мадуро. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче, сотни человек находятся под стражей.


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