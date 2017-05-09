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В Киеве на официальной акции развевался белорусский флаг с «Погоней»

  • 9.05.2017, 12:34

Национальный флаг развевался на украинском Дне памяти и примирения.

В Киеве на официальной акции «Первая минута мира», которая проходила поздно вечером 8 мая при участии президента Украины Петра Порошенко, развевался бело-красно-белый флажок с гербом «Погоня», передает «Свабода».

Акция проходила на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и была приурочена к очередной годовщине завершения войны с нацистской Германией.

Белорусский флажок держала девочка среди прочей молодежи, которая находилась по периметру трибуны с приглашенными гостями. Рядом развевались флажки ряда других государств - Швеции, Турции, Великобритании, Литвы, Канады, Польши и других.

В Украине от 2015 года 8 мая отмечается на государственном уровне как День памяти и примирения. В соответствующем указе президента отмечалось, что целью установления такой даты является «достойное увековечение подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения уважения всем борцам против нацизма».


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