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Лионель Месси будет получать 30 миллионов евро за сезон

  • 9.05.2017, 12:53
Лионель Месси

«Барселона» предложила нападающему новый контракт сроком на четыре года.

Зарплата известного футболиста Лионеля Месси составит около 30 миллионов евро за сезон.

Отец и агент аргентинца Хорхе Месси провел с президентом клуба Хосепом Бартомеу 21 апреля встречу, в ходе которой обе стороны выразили заинтересованность в подписании контракта на таких условиях, отмечает AS. Нынешний контракт нападающего «Барселоны» действует до лета 2018 года, сообщает «Прессбол».


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