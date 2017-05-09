Лионель Месси будет получать 30 миллионов евро за сезон 9.05.2017, 12:53

Лионель Месси

«Барселона» предложила нападающему новый контракт сроком на четыре года.

Зарплата известного футболиста Лионеля Месси составит около 30 миллионов евро за сезон.

Отец и агент аргентинца Хорхе Месси провел с президентом клуба Хосепом Бартомеу 21 апреля встречу, в ходе которой обе стороны выразили заинтересованность в подписании контракта на таких условиях, отмечает AS. Нынешний контракт нападающего «Барселоны» действует до лета 2018 года, сообщает «Прессбол».