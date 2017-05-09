закрыть
9 мая 2017, вторник, 13:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Представьте, что вы идете по проспекту Вермахта

  • Михаила Сендера
  • 9.05.2017, 13:02

Разве в нашей стране после этой победы появилась свобода?

Представьте себе, идёте вы по проспекту Вермахта в своём родном городе и смотрите на помпезные фасады домов 1950-х годов постройки, известных в народе как «гитлеровки». Фасады украшены грозными орлами древнеримского образца, иногда держащими в лапах свастику, либо прусские кресты.

Памятники Гитлеру снесли ещё в 1960-е, когда национал-социализм стали очищать от культа личности страшного тирана и отказались от ужасных идей расовой биологии. Но даже после распада Третьего Рейха в 1991 году его символы на фасадах решили не убирать. Архитектурная память, всё-таки.

В соседних странах, тоже ранее входивших в состав Третьего Рейха, решили отречься от всего нацистского. Улицы переименовали, немецкий язык в школах отменили, свастику отовсюду поснимали (теперь её даже приравнивают к коммунистическим «серпу и молоту»). Утверждают, будто бы их страны не добровольно вошли в состав Третьего Рейха, а были оккупированы.

В вашей же стране к нацистскому прошлому относятся более спокойно. Улицы Гитлера в городе больше нет, но фактически все улицы названы в честь других, менее брутальных национал-социалистов, а также в честь известных немецких исторических деятелей. Вы сворачиваете на улицу Бисмарка, идущую параллельно с парком имени Ницше, где установлен огромный памятник философу. Кое-кто иногда возмущается, почему в центре города стоит памятник пруссу, а памятников нашим отечественным писателям с фонарём не сыщешь. Большинство же людей по этому поводу не загоняется. И хотя с 1991-го года вы живёте в независимой стране, многие считают Германию братским государством, знают и любят немецкую культуру больше, чем свою собственную. Некоторые даже называют себя немцами, дают детям немецкие имена… Что поделаешь, нацистское прошлое.

Вы тоже хорошо относитесь к немцам. Ведь не все они были нацистами — очень много хороших людей среди них было и есть. Ну и всё-таки жили в одной стране столько лет… И неплохо, кстати, жили, считают многие. «Да, были перегибы, могли арестовать за критику режима и прочее проамериканское вяканье. Зато порядок был! Не то, что после развала Рейха. Кому нужна эта демократия, когда всё разворовали и народ сделали нищим?» говорят многие пожилые люди, ностальгирующие по былым временам, когда за одну марку можно было в магазине набрать целую корзину. Некоторые даже оправдывают Гитлера. Мол, не было бы Гитлера, не было бы вообще Третьего Рейха.

Только особо осведомлённые знают всю правду о временах Адольфа Гитлера: что было Гестапо, что людей массово уничтожали просто по расовому признаку. В нацистских школах и учебниках об этом не упоминалось, сведения о концлагерях замалчивались, данные о миллионах убитых евреев хранились в секретных архивах Гестапо. Эти архивы так до сих пор и не рассекретили, как вы полагаете, из уважения к ветеранам. Ведь это могло бы очернить их великий подвиг – победу над советско-большевистскими захватчиками. Если бы не они, вся Европа бы сегодня задыхалась под тиранией коммунизма.

Именно поэтому в вашем городе каждый год проходит парад великой победы. На зданиях вывешивают флаги со свастикой, плакаты с нацистскими орденами и фотографиями солдат.

По государственным телеканалам весь день показывают фильмы про войну. Документальные фильмы рассказывают о том, как 70 лет назад Третий Рейх одержал победу над СССР и его коварными союзниками. После долгого штурма в 1944-ом была взята Москва (показывают, как немецкий солдат поднимает флаг со свастикой на одну из кремлёвских башен). Несколько недель спустя, после взятия Сталинграда, Сталин совершает самоубийство. После этого в ещё не захваченных нацистами городах СССР начинаются антисоветские восстания. Среднеазиатские республики одна за одной объявляют о выходе из СССР и подписывают мирные договоры с Германией. При поддержке Третьего Рейха объявляют о своей независимости Сибирская национал-социалистическая республика, Татарстан, Дагестан, Тыва, Кубань. В итоге, на оставшейся неоккупированной территории РСФСР власть захватывает Русский национальный фронт, который позже подпишет с Гитлером договор о добровольном вхождении этих территорий в состав Третьего Рейха на правах автономии. В итоге, 9 мая 1945 года, после очередного отказа Соединённых Штатов от участия в войне, изнемождённая бомбардировками и голодом Великобритания подписывает договор о капитуляции, передав Третьему Рейху свои колонии в Африке и на Среднем Востоке. Этот день теперь празднуется как День великой победы. Вы один из немногих, кто к этому празднику относится скептически…

Во-первых, вас смущает реальный результат этой победы. Да, Третий Рейх освободил Европу от красной чумы. Но после этого мир стал другим. Во всех освобождённых странах был установлен жёсткий национал-социалистический авторитарный режим, полностью подконтрольный Берлину. Контакты с развитыми демократическими странами были разорваны. Между Европой и Америкой началась Холодная война. Гражданам Третьего Рейха запретили выезжать за его пределы, чтобы избежать разглашения государственных тайн и не подвергать людей либеральной пропаганде. Нацистская государственная пропаганда постоянно рассказывала о загнивании морально распущенного англо-саксонского мира и восхваляла немецкую дисциплину, нравственность и порядок Третьего Рейха. При этом внутри Рейха массово уничтожали инакомыслящих – демократов, либералов, коммунистов, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и прочих нерадивых. Об этих так называемых Гитлеровских репрессиях сегодня знают почти все, но мнения расходятся о их масштабах и целях.

Во-вторых, в отличие от большинства, вы понимаете что Третий Рейх сам был причастен к развязыванию войны. Официальная нацистская история считает началом войны нападение СССР на Польшу, Прибалтийские страны и Финляндию в 1939 году. Но вы ведь знаете про секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, в котором Германия и СССР фактически разделили Европу между собой.

Принято считать, что Австрия, Чехия и Судеты добровольно вошли в состав Германии, и что Великобритания и Франция объявили Германии войну только потому, что хотели снова подчинить её себе. Но вам ваш здравый смысл не позволяет поддаться на столь банальные объяснения. Не действуют на вас и малообоснованные утверждения о том, что войну на самом деле развязали США чтобы ослабить Европу. Для вас очевидно, что Германия в этой войне была одним из агрессоров. Но когда вы об этом открыто заявляете, люди возмущаются. «Как можно сравнивать наших дедов с коммунистами?» говорят празднующие. «Они ведь освободили нас! А были ведь и предатели-коллаборанты, которые красной армии помогали, немецкие поезда взрывали. Ты за них, что ли?» А вы думаете себе, что прогнать врага, это ещё не значит освободить. Освободить – это значит дать свободу. А разве в нашей стране после этой победы появилась свобода?

И вот вы смотрите на этот парад со свастиками, на эти немецкие танки, едущие по проспекту, на этих радостных детей с чёрно-красными лентами, слышите немецкие военные песни, но вместо гордости они вызывают у вас тошноту от всего этого лицемерия. Война была ужасна. Погибли миллионы людей. Вот из таких танков по ним стреляли люди вот в такой форме, с этими вот флагами, с этими свастиками. В итоге победили нацисты, и теперь вы говорите на немецком языке и каждый новый год смотрите старый нацистский фильм «Ironie des Schicksals». Они победили, и теперь они герои, и вы должны сказать им спасибо, потому что могли победить другие, которые ещё хуже. Но значит ли это, что победили вы и ваш народ, а не только нацисты и те из ваших соотечественников, кто их поддерживал? Ваша ли это победа?

Михаила Сендера, antimif.com


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев