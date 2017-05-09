Представьте, что вы идете по проспекту Вермахта Михаила Сендера

9.05.2017, 13:02

Разве в нашей стране после этой победы появилась свобода?

Представьте себе, идёте вы по проспекту Вермахта в своём родном городе и смотрите на помпезные фасады домов 1950-х годов постройки, известных в народе как «гитлеровки». Фасады украшены грозными орлами древнеримского образца, иногда держащими в лапах свастику, либо прусские кресты.

Памятники Гитлеру снесли ещё в 1960-е, когда национал-социализм стали очищать от культа личности страшного тирана и отказались от ужасных идей расовой биологии. Но даже после распада Третьего Рейха в 1991 году его символы на фасадах решили не убирать. Архитектурная память, всё-таки.

В соседних странах, тоже ранее входивших в состав Третьего Рейха, решили отречься от всего нацистского. Улицы переименовали, немецкий язык в школах отменили, свастику отовсюду поснимали (теперь её даже приравнивают к коммунистическим «серпу и молоту»). Утверждают, будто бы их страны не добровольно вошли в состав Третьего Рейха, а были оккупированы.

В вашей же стране к нацистскому прошлому относятся более спокойно. Улицы Гитлера в городе больше нет, но фактически все улицы названы в честь других, менее брутальных национал-социалистов, а также в честь известных немецких исторических деятелей. Вы сворачиваете на улицу Бисмарка, идущую параллельно с парком имени Ницше, где установлен огромный памятник философу. Кое-кто иногда возмущается, почему в центре города стоит памятник пруссу, а памятников нашим отечественным писателям с фонарём не сыщешь. Большинство же людей по этому поводу не загоняется. И хотя с 1991-го года вы живёте в независимой стране, многие считают Германию братским государством, знают и любят немецкую культуру больше, чем свою собственную. Некоторые даже называют себя немцами, дают детям немецкие имена… Что поделаешь, нацистское прошлое.

Вы тоже хорошо относитесь к немцам. Ведь не все они были нацистами — очень много хороших людей среди них было и есть. Ну и всё-таки жили в одной стране столько лет… И неплохо, кстати, жили, считают многие. «Да, были перегибы, могли арестовать за критику режима и прочее проамериканское вяканье. Зато порядок был! Не то, что после развала Рейха. Кому нужна эта демократия, когда всё разворовали и народ сделали нищим?» говорят многие пожилые люди, ностальгирующие по былым временам, когда за одну марку можно было в магазине набрать целую корзину. Некоторые даже оправдывают Гитлера. Мол, не было бы Гитлера, не было бы вообще Третьего Рейха.

Только особо осведомлённые знают всю правду о временах Адольфа Гитлера: что было Гестапо, что людей массово уничтожали просто по расовому признаку. В нацистских школах и учебниках об этом не упоминалось, сведения о концлагерях замалчивались, данные о миллионах убитых евреев хранились в секретных архивах Гестапо. Эти архивы так до сих пор и не рассекретили, как вы полагаете, из уважения к ветеранам. Ведь это могло бы очернить их великий подвиг – победу над советско-большевистскими захватчиками. Если бы не они, вся Европа бы сегодня задыхалась под тиранией коммунизма.

Именно поэтому в вашем городе каждый год проходит парад великой победы. На зданиях вывешивают флаги со свастикой, плакаты с нацистскими орденами и фотографиями солдат.

По государственным телеканалам весь день показывают фильмы про войну. Документальные фильмы рассказывают о том, как 70 лет назад Третий Рейх одержал победу над СССР и его коварными союзниками. После долгого штурма в 1944-ом была взята Москва (показывают, как немецкий солдат поднимает флаг со свастикой на одну из кремлёвских башен). Несколько недель спустя, после взятия Сталинграда, Сталин совершает самоубийство. После этого в ещё не захваченных нацистами городах СССР начинаются антисоветские восстания. Среднеазиатские республики одна за одной объявляют о выходе из СССР и подписывают мирные договоры с Германией. При поддержке Третьего Рейха объявляют о своей независимости Сибирская национал-социалистическая республика, Татарстан, Дагестан, Тыва, Кубань. В итоге, на оставшейся неоккупированной территории РСФСР власть захватывает Русский национальный фронт, который позже подпишет с Гитлером договор о добровольном вхождении этих территорий в состав Третьего Рейха на правах автономии. В итоге, 9 мая 1945 года, после очередного отказа Соединённых Штатов от участия в войне, изнемождённая бомбардировками и голодом Великобритания подписывает договор о капитуляции, передав Третьему Рейху свои колонии в Африке и на Среднем Востоке. Этот день теперь празднуется как День великой победы. Вы один из немногих, кто к этому празднику относится скептически…

Во-первых, вас смущает реальный результат этой победы. Да, Третий Рейх освободил Европу от красной чумы. Но после этого мир стал другим. Во всех освобождённых странах был установлен жёсткий национал-социалистический авторитарный режим, полностью подконтрольный Берлину. Контакты с развитыми демократическими странами были разорваны. Между Европой и Америкой началась Холодная война. Гражданам Третьего Рейха запретили выезжать за его пределы, чтобы избежать разглашения государственных тайн и не подвергать людей либеральной пропаганде. Нацистская государственная пропаганда постоянно рассказывала о загнивании морально распущенного англо-саксонского мира и восхваляла немецкую дисциплину, нравственность и порядок Третьего Рейха. При этом внутри Рейха массово уничтожали инакомыслящих – демократов, либералов, коммунистов, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и прочих нерадивых. Об этих так называемых Гитлеровских репрессиях сегодня знают почти все, но мнения расходятся о их масштабах и целях.

Во-вторых, в отличие от большинства, вы понимаете что Третий Рейх сам был причастен к развязыванию войны. Официальная нацистская история считает началом войны нападение СССР на Польшу, Прибалтийские страны и Финляндию в 1939 году. Но вы ведь знаете про секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, в котором Германия и СССР фактически разделили Европу между собой.

Принято считать, что Австрия, Чехия и Судеты добровольно вошли в состав Германии, и что Великобритания и Франция объявили Германии войну только потому, что хотели снова подчинить её себе. Но вам ваш здравый смысл не позволяет поддаться на столь банальные объяснения. Не действуют на вас и малообоснованные утверждения о том, что войну на самом деле развязали США чтобы ослабить Европу. Для вас очевидно, что Германия в этой войне была одним из агрессоров. Но когда вы об этом открыто заявляете, люди возмущаются. «Как можно сравнивать наших дедов с коммунистами?» говорят празднующие. «Они ведь освободили нас! А были ведь и предатели-коллаборанты, которые красной армии помогали, немецкие поезда взрывали. Ты за них, что ли?» А вы думаете себе, что прогнать врага, это ещё не значит освободить. Освободить – это значит дать свободу. А разве в нашей стране после этой победы появилась свобода?

И вот вы смотрите на этот парад со свастиками, на эти немецкие танки, едущие по проспекту, на этих радостных детей с чёрно-красными лентами, слышите немецкие военные песни, но вместо гордости они вызывают у вас тошноту от всего этого лицемерия. Война была ужасна. Погибли миллионы людей. Вот из таких танков по ним стреляли люди вот в такой форме, с этими вот флагами, с этими свастиками. В итоге победили нацисты, и теперь вы говорите на немецком языке и каждый новый год смотрите старый нацистский фильм «Ironie des Schicksals». Они победили, и теперь они герои, и вы должны сказать им спасибо, потому что могли победить другие, которые ещё хуже. Но значит ли это, что победили вы и ваш народ, а не только нацисты и те из ваших соотечественников, кто их поддерживал? Ваша ли это победа?

Михаила Сендера, antimif.com