«Да за вас вся Украина проголосует!» 9.05.2017, 13:09

Репортаж из Киева, который принимает «Евровидение» и болеет за белорусов.

«Евровидение» пришло в Киев незаметно. Некоторые даже до сих пор не верят, что рядом с их домом скоро будут много и красиво петь и показывать публике несусветные номера. Белорусов здесь любят и готовы отдать им победу на конкурсе досрочно — кто-то даже собирается взять «Гісторыю майго жыцця» в машину, когда отправится в путешествие. Onliner.by рассказал, что происходит в украинской столице в разгар «Евровидения».

Киев минчанам на зависть почти летний: здесь до головокружения пахнет сиренью, а солнце уже почти пытается подкоптить шею. Вчера здесь было событие: во второй раз независимая Украина объявила в своей столице об открытии «Евровидения». Красная дорожка, куча зевак возле Мариинского дворца — сегодня всю эту красоту (длина дорожки составила 265 метров) уже демонтируют и готовятся к самому главному: трем большим телеконцертам, в результате которых станет понятно, кто получит головную боль в виде организации международного песенного конкурса в следующем году.

Об этом, конечно, пока говорить рано. Сейчас в Киев съезжаются люди из разных стран, чтобы прочувствовать украинское гостеприимство. Съезжаются, правда, настолько незаметно, что даже первые люди, которые обычно ощущают на себе наплыв туристов, вроде как не в теме.

— Тихо пока, — пожимает плечами таксист. — Может, это затишье перед бурей?

В цветущем городе редко попадаются рекламные плакаты со слоганом Celebrate Diversity (Да здравствует разнообразие) — гораздо чаще здесь можно встретить билборды с изображением Джамалы, у которой скоро сольный концерт в украинской столице.

К слову, продюсер певицы вчера написал гневное сообщение о том, что прошлогоднюю победительницу «Евровидения» не пустили на ковровую дорожку. Да и в целом посетовал на то, что церемония открытия прошла очень тускло и невзрачно.

В этом году конкурс проходит в Международном выставочном центре — громадине на левом берегу Днепра, примерно в трех станциях метро от центра города. Сейчас здесь немноголюдно — гораздо больше в окрестностях сотрудников полиции: возле выставочного центра организовано несколько уровней пунктов досмотра.

Люди неспешно идут к аккредитационным зонам, а скучающие волонтеры с оживлением реагируют на каждого гостя.

— Ой, вы из Беларуси! — машет рукой улыбчивая девушка. — Первый раз волонтером приехала!

На основной «евровизионной» площадке пока совсем тихо, а организаторы советуют поехать в центр города — в «Евродеревне» должно быть веселее.

В том, что в Киеве действительно проходит «Евровидение», можно убедиться разве что на Крещатике — здесь грибом выросла километровая фестивальная зона с кучей активностей, рекламных площадок, фуд-кортов и здоровенной башней с пивом. Внутрь попасть можно опять же через пропускной пункт.

Киевляне лениво прохаживаются по зонам и щурятся на солнце. Кто-то фотографируется рядом с изображением нынешних представителей Украины на песенном конкурсе, кто-то спасается от духоты мороженым, кто-то подбирается ближе к огромной сцене, на которой скоро должны начаться выступления.

— Сложно сказать, что здесь происходит, какое-то движение чувствуется, — рассуждает киевлянка.

— Мои друзья в курсе, что Украина принимает конкурс. Слышала негативные отзывы, мол, мало людей вообще в курсе. Но те, кто в теме, ждут это событие.

За день до первого полуфинала можно было найти билеты в свободном доступе, да еще и с 80-процентной скидкой. Вот здесь, например, их продавали по 499 гривен — примерно $20. В доступе оставалось несколько сотен квитков. VIP-места тоже были в наличии, только в десять раз дороже.

Вообще на Крещатике сейчас часто вспоминают другое событие — чемпионат Европы по футболу, который проходил в Украине пять лет назад. Тогда тоже открыли гостевую зону и принимали туристов. Правда, местные утверждают, что сейчас пива гораздо больше.

— Белорусов ваших слышали — это которые «хэй-хоу!». Этих белорусов я обожаю, передавайте им привет — мы их всегда любили, — Леонид со спутницей приехал прогуляться по «Евродеревне» с окраины города.

Если задаться целью сравнить нынешнюю околоконкурсную тусовку с предыдущими, то разница получится очевидной — стоит начать хотя бы с того, что в самой гуще событий напрочь отсутствуют действительно преданные фаны, разукрашенные в цвета своей страны и неистовым весельем реагирующие на любую активность. В целом складывается ощущение, что народ попадает в тусовочную зону случайно — просто прогуливаясь по Крещатику, ныряя в «Евродеревню», прошивая ее насквозь и выныривая уже на другом конце улицы.

После обеда сильный ливень смывает с городских улиц любопытных зевак — гонит их прочь. Они вернутся сюда под вечер, когда стихия успокоится.

А журналисты спешат на репетицию в Международный выставочный центр: здесь проходит генеральный прогон первого полуфинала, который уже сегодня вечером зрители увидят в прямом эфире.

Множество огромных LED-экранов, составленных в здоровенную сцену, ежеминутно меняют картинку, десятки работников муравьями разбирают и собирают мобильные конструкции под каждого из участников. Подвижные дорожки, языки пламени, зеркальные стены и много чего еще — участники конкурса демонстрируют высокотехнологичные номера.

Журналисты, волонтеры, фанаты до «иголок» хлопают в ладоши шведу Робину Бенгтссону.

С трепетом наблюдают за харизматичным Славко Калезичем из Черногории, который творит сквозняк длиннющей косой и устраивает на репетиции откровенные танцы.

Обступают португальца Сальвадора Собрала, который исполняет проникновенную босанову.

Цокают, когда на сцене появляется Свала Бьоргвинсдоттир из Исландии.

Вытанцовывают вместе с трио из Молдовы, потому что под этот заводной саксофонный сэмпл невозможно не двигаться.

Пуще других здесь любят живчика-итальянца, который шустро шевелит конечностями, выводит на сцену примата, и тот тоже демонстрирует темпераментный танец. В общем, пока журналисты сходятся во мнении, что Франческо Габбани — фаворит конкурса.

— Мои любимцы — итальянец и португалец, — рассказывает нам парень, укутанный в португальский флаг. — У итальянца универсальная танцевальная песня с яркой мелодией, и исполняет он ее отлично. А португалец… Кроме того, что это мой соотечественник, его песня отличается от остальных. Конечно, у него не так много шансов, как у итальянца, — у того позитивная песня.

Правда, и белорусов NaviBand здесь очень любят.

— О да! — оживляется наш португальский знакомый. — Мне очень нравится эта песня, хоть и не понимаю, о чем она. NaviBand в моей пятерке фаворитов — думаю, это лучшая композиция Беларуси на конкурсе за все время. Знаешь, я возьму песню ваших ребят с собой в машину, когда отправлюсь в путешествие.

Белорусы NaviBand сейчас вплотную заняты подготовкой к выступлению и даже отключили телефоны, чтобы абстрагироваться от внешнего мира. А еще берегут связки. Они выйдут на сцену Международного выставочного центра 11 мая — во втором полуфинале.

К вечеру в «Евродеревне» собирается несколько сотен человек — их веселит незатейливая дискотека, а чуть позже на сцену выходят локальные артисты формата.

Когда немного темнеет, ведущая объявляет NaviBand. Артем и Ксюша выходят на сцену и здороваются с публикой — в ответ им прилетают оживленные аплодисменты от жадной на активные действия публики.

За Ксюшей в первых рядах наблюдает ее мама.

— Мы пару дней назад приехали, теперь гуляем, осваиваемся — в городе отличная атмосфера. Каждый день говорю с ребятами, они по-боевому настроены. Ну а я так думаю: в финал они точно выйдут, а там будет серьезная борьба. У них все получится!

Белорусы играют две песни вместо запланированных пяти — стараются беречь себя перед полуфиналом.

— Правда, что Беларусь впервые представит песню на родном языке? — спрашивает у артистов ведущая.

— Да, это действительно так.

— А до этого на каком пели? На мавританском, что ли?

Публика смеется. На своих конкурсантов киевляне машут рукой, мол, бывало и лучше. Две женщины рядом со сценой долго и настойчиво хлопают в ладоши.

— Белорусы — лучшие! Да за вас вся Украина проголосует!

Уже сегодня состоится первый полуфинал конкурса, а белорусы NaviBand выступят 11 мая. Финал «Евровидения-2017» пройдет в субботу, 13 мая.