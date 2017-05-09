Герои венесуэльского «Майдана» вышли на защиту Конституции 4 9.05.2017, 13:26

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Протестующие выступают против переписывания главного закона страны.

По меньшей мере 116 человек были ранены в понедельник в Каракасе в ходе столкновений с полицией, вспыхнувших во время очередной многотысячной антиправительственной манифестации, пишет euronews.com.

Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Протестующие пытались прорваться в центр Каракаса, где расположено министерство образования, которое по поручению диктатора Мадуро ведет подготовку народной ассамблеи для изменения Конституции.

Оппозиционный лидер Энрике Каприлес был в понедельник в рядах манифестантов:

"Я приглашаю всех присоединиться к нам, чтобы вместе защитить нашу конституцию. Все те, кто чувствует себя не хорошо сегодня, кто не доверяет правительству, кто согласен с нами в том, что эта страна нуждается в изменениях, – всех этих людей я призываю присоединиться к нам, чтобы вместе защищать нашу конституцию.

Напряжение в Венесуэле не спадает с начала апреля. Жертвами беспорядков и столкновений с полицией за это время стали уже 37 человек, около 1000 получили ранения, еще более 100 задержаны и находятся под стражей.