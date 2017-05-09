Стало известно, сколько власти потратили на празднование 9 мая в Беларуси 20 9.05.2017, 13:18

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Празднование Дня Победы обошлось белорусам в шестизначную цифру в долларах.

Стало известно, сколько в Беларуси потратили средств на празднование Дня Победы.

Информацию об этом можно найти на сайте государственных закупок. Там сообщается, что объявлялись торги на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных празднику 9 мая. Называется сумма в размере 406 457 рублей. Это около 216 тысяч долларов.