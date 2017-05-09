Лявон Вольский: Выступлю в Беларуси, когда эта власть сменится 9.05.2017, 13:48

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Звезда белорусского рока выступил с концертом в Вильнюсе.

При полном зале людей прошел концерт Лявона Вольского в Вильнюсе, передает «Рады Рацыя». Фанаты cъехались из разных городов Польши, Латвии, Бельгии и Беларуси, в которой Вольский находится в запрещенном списке. Сам артист подчеркнул, что в Беларуси выступит после перемен:

- Когда эта власть сменится, только тогда. Пока она находится там (а она уже там 23 года), то никаких сильно позитивных изменений не будет. Я себя воспринимаю как писателя, поэта, который делает культурный вклад в ситуацию в стране. Меня и раньше слушали студенты, и сейчас слушают тоже.

В Вильнюсе прозвучали лучшие песни разных лет групп «Мроя», NRM, в которых Вольский был солистом. Во время концерта развевались бело-красно-белые флаги.