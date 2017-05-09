В Москве в ночь на 9 мая вновь разгромили мемориал Борису Немцову 8 9.05.2017, 13:46

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Во время разгрома пострадал дежуривший на мосту активист.

В ночь на 9 мая в Москве был в очередной раз разгромлен народный мемориал на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, передает «Радио Свобода».

Сообщается также о нападении на дежурившего на мосту активиста Илью Повышева, которому неизвестные сломали ступню.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал, который впоследствии неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты.