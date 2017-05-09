Германия установила в марте рекорд экспорта и импорта 9.05.2017, 13:59

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Профицит внешнеторгового баланса ФРГ в марте достиг отметки 25,4 миллиардов евро.

Показатели экспорта и импорта ФРГ в марте текущего года достигли рекордного за все время составления подобной отчетности уровня: 118 млрд евро и почти 93 млрд евро соответственно. Об этом во вторник, 9 мая, DW сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.

По сравнению с данными годичной давности прирост составил 10,8 процента для вывозимой продукции и 14,7 процента - для ввозимых товаров. Профицит внешнеторгового баланса достиг отметки 25,4 млрд евро.

Небольшое снижение - на 0,4 процента - отмечено лишь в сфере промышленности, электроснабжении и строительном секторе. Тем не менее, все они с начала года оставались в плюсовой зоне.