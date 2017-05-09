Министр здравоохранения пожалел о распаде СССР 37 9.05.2017, 14:07

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Валерий Малашко

Фото: БелТА

Валерий Малашко призвал «строить будущее» на основе «достижений» советской эпохи.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БелТА участник торжеств, посвященных Дню Победы в Могилеве, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

«Мы свое будущее строим на фундаменте достижений предшествующих поколений. Двадцатый век - это век Великой Победы, век покорения космоса и век распада, к сожалению, великого государства - Советского Союза. Извлекая уроки из прошлого, мы должны понимать, что единство нашего народа, спокойствие и мир в стране - это главное. Не случайно Беларусь стала миротворческой площадкой и делает все возможное, чтобы восстановить и укреплять дружбу между славянскими народами», - отметил министр.