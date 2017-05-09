Бунт в Кричеве: Новые факты о начальнике РОВД 23 9.05.2017, 14:23

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Станислав Чуприн

Независимые СМИ и ранее сообщали о «моральном облике» подполковника Чуприна.

О том, что морально-психологическая обстановка, соблюдение служебной дисциплины и профессиональной этики в Кричевском РОВД далека от идеальной, а его нынешний руководитель в лице подполковника С. Чуприна ведёт себя высокомерно и не уважительно не только к подчинённым, но даже по отношению к судьям местного суда, журналисты кричевской негосударственной газеты «Вольны горад» писали ещё несколько лет тому назад, пишет 6tv.by.

Но адекватной реакции на публикации в негосударственном СМИ со стороны руководства отдела не последовало. Мало того, достаточно серьёзная критика в адрес кричевских милиционеров прозвучала и на страницах ведомственной газеты «На страже», которая опубликовала в номере от 26 сентября 2015 года большую статью Е. Казаковой «Знание закона не удерживает от соблазна нарушать его?». А в ней специальный раздел под названием «Грязные боксы и несоблюдение профэтики» посвящённый Кричевскому РОВД.

Статья была подготовлена на основе рейда рабочей группы МВД в составе представителей главного управления идеологической работы, главного управления собственной безопасности и спецподразделения ДПС «Стрела» по 8 отделам Витебской, Минской и Могилёвской областей.

Нет смысла подробно пересказывать все недостатки и нарушения, которые были выявлены сотрудниками МВД у кричевских милиционеров. Об этом красноречиво говорит тот факт, что из 14 фотографий сопровождающих статью и показывающих выявленные нарушения, 6 (более 40%) посвящены Кричевскому РОВД.

Но, как говорят в народе, для подполковника С. Чуприна подобные публикации, — «как с гуся вода». Связи в родном УВД, а главное, — поддержка со стороны руководства Кричевского райисполкома в лице председателя В. Сысоева, где С. Чуприн является членом исполкома, — сделали его на местном уровне непотопляемым «небожителем», а подчинённых сотрудников РОВД, — простыми «пешками».