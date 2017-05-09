Названы города мира с самым высоким уровнем жизни 2 9.05.2017, 14:38

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В рейтинг попали 47 городов.

В рамках ежегодного исследования (перевод – nv.ua) Mapping the world's prices эксперты изучили стоимость товаров и услуг, покупательную способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, цену недвижимости в соотношении к зарплате, пробки, загрязнение и климат в самых влиятельных городах мира. В результате в рейтинг попали 47 городов.

Первое место в рейтинге заняла столица Новой Зеландии Веллингтон. На втором расположился Эдинбург, Шотландия, и замыкает тройку лидеров Вена, Австрия. На 47 месте разместилась столица Филиппин Манила.

Топ-10 городов мира с самым высоким уровнем жизни

1. Веллингтон, Новая Зеландия

2. Эдинбург, Шотландия

3. Вена, Австрия

4. Мельбурн, Австралия

5. Цюрих, Швейцария

6. Копенгаген, Дания

7. Оттава, Канада

8. Бостон, США

9. Амстердам, Нидерланды

10. Сидней, Австралия