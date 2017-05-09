Додон - единственный иностранный лидер, приехавший к Путину на парад 15 9.05.2017, 15:09

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Игорь Додон

Молдавский президент «почтил» визитом российского правителя.

Глава Молдавии Игорь Додон принял участие в Параде Победы на Красной площади. Он сидел рядом с российским президентом Владимиром Путиным, пишет argumentua.com.

Как сообщает «Интерфакс», после окончания парада Додон вместе с Путиным возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Президент Молдавии посетил парад в Москве впервые за 15 лет. 10 мая он встретится с депутатами Госдумы и другими официальными лицами.

В 2016 году на параде вместе с Путиным присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.