Первая десятка финалистов «Евровидения» определится уже сегодня
- 9.05.2017, 15:25
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Накануне состоялись две генеральные репетиции шоу первого полуфинала.
Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2017» станет известна сегодня, сообщает БелТА.
Накануне состоялись две генеральные репетиции шоу первого полуфинала. Вечернюю репетицию кроме зрителей в Международном выставочном центре посмотрели также национальные жюри стран, которые сегодня вечером сделают выбор.
В первом полуфинале на сцену выйдут:
1. Швеция,
2. Грузия,
3. Австралия,
4. Албания,
5. Бельгия,
6. Черногория,
7. Финляндия,
8. Азербайджан,
9. Португалия,
10. Греция,
11. Польша,
12. Молдова,
13. Исландия,
14. Чехия,
15. Кипр,
16. Армения,
17. Словения,
18. Латвия.
Второй полуфинал «Евровидения», в котором выступит Беларусь, состоится 11 мая, финал - 13 мая.