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Первая десятка финалистов «Евровидения» определится уже сегодня

  • 9.05.2017, 15:25
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Накануне состоялись две генеральные репетиции шоу первого полуфинала.

Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2017» станет известна сегодня, сообщает БелТА.

Накануне состоялись две генеральные репетиции шоу первого полуфинала. Вечернюю репетицию кроме зрителей в Международном выставочном центре посмотрели также национальные жюри стран, которые сегодня вечером сделают выбор.

В первом полуфинале на сцену выйдут:

1. Швеция,

2. Грузия,

3. Австралия,

4. Албания,

5. Бельгия,

6. Черногория,

7. Финляндия,

8. Азербайджан,

9. Португалия,

10. Греция,

11. Польша,

12. Молдова,

13. Исландия,

14. Чехия,

15. Кипр,

16. Армения,

17. Словения,

18. Латвия.

Второй полуфинал «Евровидения», в котором выступит Беларусь, состоится 11 мая, финал - 13 мая.


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