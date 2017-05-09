К Владимиру Некляеву не пускают врачей и адвоката 10 9.05.2017, 15:34

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Владимир Некляев

Власти мстят одному из лидеров национальных протестов.

К поэту и политику Владимиру Некляеву, который отбывает 5-суточный арест в ЦИП на Окрестина, не пустили адвоката. Об этом «Белсату» сообщила супруга Некляева Ольга.

«Их встреча была запланирована на сегодня. Но адвокату говорят, что все комнаты для встречи с арестованными заняты, нет возможности их освободить. Хотя мне, конечно, с трудом в это верится», — говорит она.

По словам Ольги, адвокат пожаловалась ей, что в ее практике такое происходит впервые. Кроме Некляева, адвоката также не пускают к арестованным на 15 суток политикам Павлу Северинцу и Вячеславу Сивчику.

«Они не объясняют, когда комнаты освободятся, просто говорят — «ждите». Разумеется, ждать на улице никто не будет. Если не пустили утром, значит, сегодня шанса уже не будет».

Вчера вечером Некляеву стало плохо и он попросил персонал вызвать скорую помощь. Жене позвонил неизвестный человек и рассказал, что сотрудники ЦИПа отказались это сделать.

«Сегодня ему измеряли артериальное давление, давали таблетки… Естественно, трудно точно сказать, в каком он состоянии сейчас. В течение дня буду звонить в ЦИП», — говорит Ольга.

Владимир Некляев был задержан ОМОНом утром 6 мая возле своего дома в Минске. Суд заочно приговорил политика к 5 суткам ареста за участие в несанкционированном властями Марше нетунеядцев 17 февраля.

В конце марта Некляев был госпитализирован с гипертоническим кризом после задержания брестскими пограничниками.