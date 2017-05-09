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Белорусские пятиборцы завоевали «серебро» на этапе Куба мира

  • 9.05.2017, 15:42
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Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место в смешанной эстафете на этапе КМ в венгерском Кечкемете.

Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл - 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков, сообщает БелТА.

Неплохо складывался для Ильи Полозкова и Татьяны Халдобы заключительное выступление - комбинированный вид, но по его итогам они уступили дуэту из Венгрии Бенце Деметру и Шарлоте Ковач.

Белорусы набрали 1455 очков, хозяева этапа Кубка мира - 1464. Бронзовым призером стали пятиборцы из Чехии Ян Куф и Наталья Дианова - 1444 очка. Ранее завершились состязания спортсменов в личном зачете. Лучшим результатом у белорусов стало седьмое место Ольги Силкиной и 21-е - Ильи Полозкова.


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