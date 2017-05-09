Синоптики: Завтра будет до +10 градусов 9.05.2017, 16:08

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 10 мая пройдут дождь и мокрый снег.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром по северу слабый гололед. Ветер северо-западный: ночью - слабый до умеренного, днем - порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

Днем прогнозируется 4-10 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.