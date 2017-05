Кто и с какими песнями выступит в первом полуфинале «Евровидение-2017» 9.05.2017, 16:32

В первом полуфинале, который состоится сегодня, в 22.00, в Киеве, выступят 18 участников.

В финал конкурса попадут только 10 претендентов. Intex-press.by подготовил подборку конкурсных выступлений всех участников первого полуфинала.

Открытие международного конкурса песни «Евровидение-2017» прошло в Киеве 7 мая. Беларусь на конкурсе будет представлять музыкальная группа из Минска NaviBand. Коллектив выйдет на сцену во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.

В первом полуфинале выступят исполнители от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Швеция. Робин Бенгтссон — I Can’t Go On

Робин Бенгтссон — шведский певец, участник реалити-шоу Idol 2008. В середине 2009 года он подписал контракт с лейблом Merion Music и выпустил сингл Another Lover’s Gone. В 2016 году 27-летний певец участвовал в музыкальном конкурсе Melodifestivalen с песней Constellation Prize и занял 5-е место. Победить в этом конкурсе ему удалось в 2017 году, что позволило представлять Швецию на Евровидении.

Грузия. Тамара Гачечиладзе — Keep the Faith

Тамара Гачечиладзе – 33-летняя грузинская певица, автор песен и актриса. В 2009 году она собиралась представлять Грузию на Евровидении в составе квартета Стефане и 3G, но группу дисквалифицировали за политическое содержание песни. На конкурсе Тамара споет песню собственного сочинения. По ее словам, в ней поется о периоде, когда в жизни происходят худшие вещи и конца этому невидно. Но даже в этом случае не стоит терять веры.

Австралия. Айзея Фаербрейс — Don’t Come Easy

Айзея Фаербрейс – молодой австралийский певец (1999 года рождения), который победил в восьмом сезоне The X Factor Australia в 2016 году, а 7 марта 2017 он стал представителем Австралии на Евровидение 2017. Певец выступит на конкурсе с поп-балладой «Don’t Come Easy».

Албания. Линдита Халими — World

Линдита Халими – косовская певица и композитор. Стала известна после победы в шестом издании Top Fest с песней Ëndërroja. После победы на 55-м Festivali i Kёngёs Линдита стала представителем Албании Евровидении 2017. Для конкурса в Киеве ее песню перевели на английский язык и называется World.

Бельгия. Blanche — City Lights

Blanche — 17-летней уроженки Брюсселя. Ее настоящее имя — Элли Дельво. В 2016 году она участвовала в пятом сезоне бельгийской версии шоу «Голос». Ее кандидатуру на Евровидение 2017 одобрил вещатель путем внутреннего отбора.

Черногория. Славко Калезич — Space

Славко Калезич – черногорский актер, певец и автор песен, выступает в стилях Поп, R&B, Soul. В 2013 году принимал участие в первом сезоне шоу-талантов X Factor Adria. Славко является хорошо известным актером и исполнителем в Черногории, имеет большой опыт работы в театральном мире. Кандидатуру певца на участие в Евровидении 2017 утвердил специальный комитет, состоящий из музыкальных экспертов и руководителей музыкальных программ.

Финляндия. Norma John — Blackbird

Norma John — финский дуэт вокалистки Леены Тирронен и пианиста Лассе Пийрайнена. Инди-поп группу создали в 2008 году. Дуэт исполняет музыку в жанре поп, фолк и соул. В январе 2017 года группа участвовала в конкурсе New Music (UMK) на арене Metro Espoo. Песня Blackbird принесла им победу, и Norma John стала 51-м представителем Финляндии на конкурсе Евровидение.

Азербайджан. Dihaj — Skeletons

Dihaj — азербайджанская певица, композитор и музыкант. Настоящее имя — Диана Гаджиева. Девушка родилась в 1989 году в Мариуполе. В 2010 году принимала участие в отборе на участие от Азербайджана в конкурсе Евровидение 2011. В полуфинале Гаджиевой не хватило 7 очков, и она заняла в своей группе 4-е место, не пройдя в финал.

Португалия. Сальвадор Собрал — Amar pelos dois

Сальвадор Собрал родился в 1989 году в Лиссабоне, но несколько лет прожил в США в Барселоне. Известно, что музыкант с рождения болен пороком сердца. Сальвадор пропустит репетиции полуфинала и прибудет в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменит родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза.

Греция. Demy — This Is Love

Demy — греческая певица, выступающая в стилях поп, хип-хоп, dance. Настоящее имя — Димитра Пападея. Певица родилась в 1991 году в Греции. Любовь к музыке у нее появилась с ранних лет. Она начала учиться на фортепиано в возрасте пяти лет. После своего официального старта в мире музыки в 2011 году, Demy получила предложения на ряд совместных работ с известными греческими артистами и выпустила несколько успешных синглов. За последние два года она начала сценическую карьеру, получив ведущие роли в крупных музыкальных постановках.

Польша. Кася Мось — Flashlight

Кася Мось (Катаржина Мось) – польская певица, автор песен и танцовщица. В 2015 году Кася выпустила свой дебютный альбом Inspiration. Альбом можно охарактеризовать как смесь электронной и соул музыки с элементами поп. Трижды участвовала в польском отборе на конкурс песни Евровидение в 2006, 2016 и 2017 годах.

Молдова. SunStroke Project — Hey, Mamma!

SunStroke Project — группа из Молдавии, которую основали в 2008 году. В состав группы входят скрипач Антон Рагоза и саксофонист Сергей Степанов, которые познакомились во время службы в армии. Позже к ним добавился вокалист Сергей Яловицкий. Название группы появилось благодаря курьезной ситуации, когда Антон и Сергей служили в армии и вышли на работу в поле, Антон получил солнечный удар. Так и появилось название — SunStroke Project.

Исландия. Свала — Paper

Свала «Кали» Бьёргвинсдоуттир (Svala Björgvinsdóttir) — родилась 8 февраля 1977, более известна как Svala или Kali, популярная исландская певица и автор песен. Свала — дочь известного исландского музыканта Бьоргвина Халльдоурссона. Она начала петь и записывать песни в очень раннем возрасте. Ее первый альбом вышел, когда ей было 7 лет. 8 февраля 2006 года, Свала и ее теперь уже муж Эйнар «Мега» Эгилссон сформировали электронную группу Steed Lord, которая быстро стала успешной на родине в Исландии и за рубежом.

Чехия. Мартина Барта — My Turn

Мартина Барта — 28-летняя чешская певица и музыкант. В 2016 году авторская песня Мартины Find Peace of Mind была удостоена премии в категории Лучшая джазовая песня 2016 года в рамках фестиваля Bohemia Jazz Fest. Мартина Барта — постоянная участница крупнейших джазовых фестивалей по всему миру.

Кипр. Овиг Демирчян — Gravity

Овиг Демирчян — кипрский певец армянского происхождения. Изучал маркетинг и работал в офисе, но быстро отказался от этого, чтобы начать карьеру певца. Он научился играть на гитаре и фортепиано, а также изучил джаз и вокал.

Армения. Арцвик Арутюнян — Fly with Me

Арцвик Арутюнян — армянская и российская певица, участница 2-го сезона шоу «Голос». Выступает в стилях поп, джаз, соул, r&b. Пением Арцвик увлеклась еще в детстве. В 2012 году она участвовала в проекте «Джаз Паркинг».

Словения. Омар Набер — On My Way

Омар Набер – 36-летний словенский певец, получивший широкую известность, победив 5 декабря 2004 года в шоу молодых талантов Bitka talentov. Набер выступает в стилях мелодичный поп и поп-рок с акцентом на сильный вокал. В 2005 году певец представлял Словению на «Евровидении», но, заняв 12 место, не попал в финал. Еще один шанс представлять свою страну на «Евровидении» Набер получил, победив в национальном отборе Словении с песней On My Way.

Латвия. Triana Park — Line

Triana Park – латвийская группа, основанная в 2008 году. Triana Park выступает в стилях электро, поп-рок, фанк-рок. В составе группы четыре человека: вокалистка Агнеса Раковска, гитарист Артурс Страутиньш, барабанщик Эдгарс Вилюмс и басист Кристап Эрглис. Ранее они принимали участие в отборе на Евровидение 6 раз: в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2017 годах.