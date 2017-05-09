Лукашенко видит угрозу в НАТО и «пятой колонне» 48 9.05.2017, 16:33

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Диктатор заявил, что чувствует себя неспокойно.

"С нашей земли никогда не исходило и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем что Беларусь мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять. Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим", - сказал А.Лукашенко, выступая на праздничных мероприятиях, приуроченных Дню Победы, передает Интерфакс.

Диктатор отметил, что в мире возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты. "Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны", - подчеркнул он.

"Угрозам подвергается и наша Беларусь – у наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны", - продолжил Лукашенко.

"Поэтому особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в нашем родном доме. Мы должны быть также едины и тверды как наши отцы, деды, прадеды в пору суровых испытаний, тогда никто не осмелится проверить нас на прочность", - сказал Лукашенко.