Михаил Грабовский: Хотелось бы больше позитива 2 9.05.2017, 16:43

16,644

Михаил Грабовский

Белорусский хоккеист рассказал о впечатлениях после мастер-класса для юных игроков.

Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский, восстанавливающийся после травмы, в Минске посетил тренировку юных игроков «Юности», где преподал мастер-класс, пишет pressball.by.

«Немного удивил настрой молодых ребят на тренировку. Как-то без улыбок, все игроки вышли зажатыми на занятие. Может, это они на меня так среагировали… Хотелось бы побольше позитива, чтобы хоккеисты получали удовольствие от того, чем они занимаются», - рассказал хоккеист.