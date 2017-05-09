Михаил Грабовский: Хотелось бы больше позитива

Михаил Грабовский: Хотелось бы больше позитива2
- 9.05.2017, 16:43
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Белорусский хоккеист рассказал о впечатлениях после мастер-класса для юных игроков.
Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский, восстанавливающийся после травмы, в Минске посетил тренировку юных игроков «Юности», где преподал мастер-класс, пишет pressball.by.
«Немного удивил настрой молодых ребят на тренировку. Как-то без улыбок, все игроки вышли зажатыми на занятие. Может, это они на меня так среагировали… Хотелось бы побольше позитива, чтобы хоккеисты получали удовольствие от того, чем они занимаются», - рассказал хоккеист.