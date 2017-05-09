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Reuters: Боевики ИГ казнили офицера российской разведки

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  • 9.05.2017, 16:45
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Фото: скриншот

Террористы распространили видео в Сети и призывают других агентов сдаться.

На видео мужчина, которого террористы назвали офицером армии РФ, стоит на коленях в пустыне и призывает других российских военных сдаться, пишет liga.net со ссылкой на Reuters.

Террористическая группировка Исламское государство распространила в сети Интернет видео, на котором показали казнь мужчины, которого боевики назвали офицером российской разведки, захваченного в Сирии.

На 12-минутном видеоролике видно мужчину в черном свитере, который стоит на коленях в пустыне и призывает других российских агентов сдаться. За его спиной стоит вероятный боевик ИГ с ножом в руках.

«Этот идиот верил своему государству, которое обещало, что в случае его захвата в плен его не оставят», - передает агентство цитату из ролика, после которой террорист обезглавил мужчину.

Министерство обороны России и ФСБ пока комментариев по поводу обнародованной видеозаписи не предоставляли.


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