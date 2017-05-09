Стало известно, когда состоится официальная презентация IPhone 8 9.05.2017, 16:48

Многообразие инновационных функций позволяет отнести IPhone 8 к революционному девайсу.

В сентябре состоится официальная презентация смартфона восьмого поколения iPhone, пишет vistanews.ru.

IPhone 8 от корпорации Apple станут доступными для покупателей в октябре этого года. Многообразие инновационных функций позволяет отнести IPhone 8 к революционному девайсу.

Среди функций предусмотрены два сканера - распознавания лиц (в том числе функция трехмерного распознавания лиц) и отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен OLED-дисплеем, вертикальной 2-линзовой камерой и беспроводниковым зарядным устройством.

Дизайн IPhone 8 предусматривает экран без рамок и корпус из стекла. Система защиты смартфона включает сканер радужной оболочки глаза.

Продажная цена смартфона IPhone 8 составит около тысячи долларов.