Навальному в Испании сделали операцию 1 9.05.2017, 17:07

Алексей Навальный

Фото: instagram

Зрение оппозиционного политика будет восстанавливаться несколько месяцев.

Российский оппозиционеру Алексею Навальному в Барселоне прооперировали правый глаз, пишет interfax.by

«Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию», - написал Навальный в своем «Инстаграме» во вторник.

Он отметил, что уже сейчас может ходить без повязки на глазу, однако зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев.

«Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)», - добавил Навальный.

Напомним, 27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у Навального.

Позже политик сообщил, что врачи его лечат, однако рекомендуют ехать за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

В минувший четверг Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.

Политик дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании «Ив Роше», а также хищения средств предприятия «Кировлес», в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.