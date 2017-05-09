Страны Балтии отключатся от российской энергосети 7 9.05.2017, 17:21

Эстония, Латвия и Литва подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу.

Таким образом страны Балтии надеются уменьшить энергетическую зависимость от России. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает DW.

"Все мы четверо согласились прояснить распределение обязанностей между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.

В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии. Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 г., но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель). В конце концов, подключение через Польшу было признано более экономически целесообразным.

Также сообщается, что Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных угроз для национальной безопасности.