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Страны Балтии отключатся от российской энергосети

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  • 9.05.2017, 17:21

Эстония, Латвия и Литва подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу.

Таким образом страны Балтии надеются уменьшить энергетическую зависимость от России. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает DW.

"Все мы четверо согласились прояснить распределение обязанностей между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.

В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии. Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 г., но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель). В конце концов, подключение через Польшу было признано более экономически целесообразным.

Также сообщается, что Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных угроз для национальной безопасности.


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