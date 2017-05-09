Скардино: Биатлонисты полны сил и желания показать максимум в олимпийский сезон 1 9.05.2017, 17:49

Надежда Скардино

Стартовала подготовка спортсменов к сезону.

Биатлонисты полны сил и желания показать максимально высокий результат в олимпийский сезон, заявила журналистам одна из ведущих белорусских биатлонисток Надежда Скардино, сообщает БелТА.

Подготовка к сезону только стартовала.

«Рада, что к важным стартам будем готовиться под руководством тренеров Альфреда Эдера и Федора Свободы. Команда полна сил и желания работать летом, заложить функциональную базу на осень и зиму. Биатлонисты постараются показать максимальные результаты в олимпийский сезон», - отметила Надежда Скардино.

На прошлых зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014-м белорусская команда по биатлону завоевала четыре награды: три золотые медали на счету Дарьи Домрачевой, бронзовую выиграла в индивидуальной гонке на 15 км Надежда Скардино. Еще две золотые медали в Сочи в активе фристайлистов Аллы Цупер и Антона Кушнира.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля в 2018 года. Белорусские атлеты планируют завоевать 25-30 лицензий на участие в главных стартах четырехлетия.