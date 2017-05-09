Суд Варшавы обязал РФ выплатить €2 млн за использование недвижимости 9.05.2017, 18:07

Окружной суд Варшавы обязал РФ выплатить Польше около 2 млн евро за использование недвижимого имущества без договора.

Окружной суд Варшавы обязал Российскую Федерацию выплатить Польше около 9 млн злотых (более 2 млн евро) за использование недвижимого имущества в районе Варшавы Мокотув без соответствующего договора. Приговор по этому делу суд объявил в понедельник 8 мая, передает «Радио Польша».

В 80-х годах россияне построили жилой дом по адресу: ул. Бобровецкая, 2б, в котором жили сотрудники посольства. В течение многих лет здание пустует, но столичные власти не могут распоряжаться участком.

Судья Павел Пызё подчеркнул, что российская сторона не ответила на иск, а официальный представитель РФ не прибыл на слушания в указанный срок. Суду также не была представлена какая-либо позиция ответчика.

Таким образом, требование Государственного казначейства Польши было удовлетворено в полном объеме. Кроме того, ответчик должен уплатить проценты и судебные издержки.

Российская Федерации должна заплатить указанную сумму в короткий срок, поскольку суд выдал так называемое решение о немедленном приведении приговора в исполнение.

Во время оглашения приговора в зале суда отсутствовали представители как Российской Федерации, так и Государственного казначейства Польши.

Напомним, ранее окружной суд в Варшаве обязал Россию выплатить Польше около 1,8 млн евро за пользование недвижимостью без договора.

Россия эксплуатирует в Польше ряд недвижимости. Как утверждает польская сторона, по некоторым из них истек срок договора.

В ноябре прошлого года Окружной суд в Варшаве заочно вынес решение о том, что Россия должна выплатить Польше почти 8 млн злотых (около 1,8 млн евро) плюс проценты за использование недвижимого имущества по адресу ул. Собеского, 100 (также в варшавском районе Мокотув) без договора.

Вопрос собственности и оплат за дипломатические представительства уже длительное время является спорным между Польшей и Россией.

В 2015 году Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принудил Генеральное консульство Польши покинуть недвижимость на территории России и выплатить долг в размере 74,3 млн рублей за аренду. Тогда суд также выдал постановление, разрешающее провести так называемую процедуру выселения.

Польская сторона не признала решение российского суда, считая его не соответствующим международному праву.