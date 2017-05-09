Вставание с колен 8 9.05.2017, 18:26

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Слава Рабинович

Слава Рабинович язвительно прошелся по провальным проектам РФ.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович перечислил провальные российские проекты, иронично назвав их "вставанием с колен", а саму РФ - "самой великой страной в мире".

"1. Ё-мобиль. Гибридный автомобиль российского производства. Разработчики утверждали, что промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года. В проект было инвестировано более 250 000 000 евро. Всего было выпущено лишь 4 экземпляра этого авто. 7 апреля 2014 года проект был официально закрыт", - пишет Рабинович в своем Facebook.

Вторым провалом он называет запуск национального поисковика "Спутник".

"Компания "Ростелеком" создала российскую национальную поисковую систему и интернет-портал. Ее запуск состоялся 22 мая 2014 года. На разработку поисковой системы было потрачено примерно $60 000 000. В первые дни запуска системы, примерное количество переходов россиян на интернет-сайты со страниц поиска "Спутник" составило около 5 млн. К сентябрю 2014 аудитория уменьшилась до 16,6 тыс. человек. Теперь в месяц на этот сайт заходит менее 1 000 человек", - рассказал экономист.

В российский YotaPhone, который был выпущен в декабре 2013 года, было вложено инвестиций в размере $50 000 000. За первый месяц продаж смартфона в розницу было продано лишь 6 сотен экземпляров, напоминает он.

"4. Автомобильная компания Marussia Motors. Российская автомобильная компания, которая занималась производством спортивных автомобилей под маркой Marussia. Компания была основана в 2007 году российским актером, шоуменом и автогонщиком Николаем Фоменко совместно с предпринимателем Ефимом Островским. В апреле 2014 года компания объявила себя банкротом, все ее имущество было распродано. В этот проект было вложено 100 000 000 евро. Концепт оказался нежизнеспособным, "запустить автомобиль в серию не удалось"", - написал Рабинович.

Также потерпел неудачу проект "КОРТЕЖ", отмечает он. В феврале 2014 года правительство России объявило, что выделит 3,6 млрд руб на создание автомобиля для первых лиц государства. Эти деньги планировалось распределить в 2014-2016 гг, напомнил Рабинович.