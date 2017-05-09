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Китай протестировал новый тип ракет

  • 9.05.2017, 19:14
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В Минобороны КНР не стали приводить подробностей, а также уточнять, когда именно были проведены стрельбы.

Китай провел испытания ракет нового типа во время учений в Бохайском заливе. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Минобороны КНР, передает ТАСС.

«В ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов», - цитирует агентство заявление ведомства. В Минобороны не стали приводить подробностей, а также уточнять, когда именно были проведены стрельбы.

Учения Народно-освободительной армии Китая состоялись в районе Корейского полуострова в апреле. Ранее издание «Цзинцзи цанькао бао» сообщило, что большая группа самолетов J-5 («Цзянь-5») 20 апреля нанесла удары по учебным целям в Бохайском заливе. Пекин также направил в Желтое море новейший ракетный эсминец Xining («Синин»), который провел там учебные стрельбы.


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