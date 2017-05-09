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На выезд в Россию образовалась многокилометровая очередь

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  • 9.05.2017, 19:17
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Фото: Deutsche Welle

На белорусско-российской границе проверяют документы только российские пограничники.

На трассе М1 днем 9 мая образовалась многокилометровая пробка на выезд в Россию, сообщила tut.by читательница Анна из Минска. Российские пограничники подтвердили: «Очередь километров в пять».

— Мы возвращались в Беларусь в районе 15.30 и видели длинную очередь на выезд в Россию. Наверное, россияне возвращаются с выходных, потому что вчера, когда мы выезжали, пробок не было. А сегодня стояли и фуры, и легковые машины. Очередь длиной километров в шесть-семь, — рассказала Анна.

По ее словам, очереди на въезд из России в Беларусь не было.

— Да, пробка километров в пять там есть. Все возвращаются с праздников из Беларуси. Грузовых машин большой поток, и легковых сегодня тоже много. К вечеру должны все проехать, — сообщили в пограничной службе ФСБ России.

Как пояснил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, на белорусско-российской границе проверяют документы только российские пограничники. Что касается очередей на других направлениях, по словам Бычковского, в выходные поток на самых популярных — Польша, Литва, Украина — всегда сильно растет.

— Если говорить про обычные недели, когда пять рабочих дней и два выходных, поток растет на 30−50%. Когда выходных больше, то в первый и последний день, когда люди выезжают и возвращаются, рост — от 50%. Обычно перед такими выходными все смены пограничных нарядов укомплектовываются на 100%, — сообщил Бычковский.

— Вместе с тем в последние дни пункты пропуска работают без сбоев. Просто достаточно большой поток формирует очереди.


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