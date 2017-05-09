«Концерты Вольского – это праздник, драйв и счастье» 1 9.05.2017, 19:31

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Лявон Вольский

Лявон Вольский дал трехчасовой концерт в Вильнюсе.

От хитов группы «Мроя» до новейшего сольного альбома «Псіхасаматыка» – почти три часа длился концерт Лявона Вольского в Вильнюсе, в клубе «Vakaris Vilnius», передает «Белсат».

Зрители разных возрастов делятся впечатлениями: «Мы слушали Лявона Вольского с детства, это будет наш первый концерт Лявона».

«В Вильнюсе на концерте Вольского чувствуешь себя как бы частичкой той родины, которую когда-то потеряли», – отмечает зритель, который приехал на концерт из Витебска.

Концерт «172» примечателен тем, что организаторы предложили бесплатные билеты всем, кто отбывал сутки за весенние акции протеста в Беларуси. Более 20 человек воспользовались этой возможностью.

«Очевидно, что в тех условиях, в которых мы действуем в Беларуси, такие жесты имеют значение», – подчеркивает правозащитник Алесь Логвинец.

«Концерты Лявона – это праздник, это драйв, энергия, это счастье», – делится впечатлением Николай Статкевич.

Еще одной особенностью концерта было появление в начале апреля в минском метро афиш, которые, впрочем, очень быстро исчезли.

Следующий концерт, акустический, Лявон Вольский играет в бельгийском Антверпене.