Ученые создали водку, не вызывающую похмелье

Ученые создали водку, не вызывающую похмелье19
- 9.05.2017, 20:04
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Этот напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и придает внешности пьющего здоровый вид.
Специалисты Чунгамского национального университета (Южная Корея) изобрели водку, эффект которой заключается в том, что она не вызывает похмелья, то есть, у выпившего наутро после возлияния не болит голова, сообщает gogetnews.info.
Создать новый алкогольный напиток, который назвали «O2 Lin», ученым удалось посредством добавления в его состав насыщенного кислорода.
Как говорят сами изобретатели, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль.
Этот напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и придает внешности пьющего здоровый вид, а точнее, делает его кожу упругой.
Кроме того, ученые уверяют, что отрезвление после употребления такой водки наступает быстрее, чем обычно. Причем сам выпивший отчетливо помнит все то, что с ним произошло накануне.