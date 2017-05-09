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Ученые создали водку, не вызывающую похмелье

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  • 9.05.2017, 20:04
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Этот напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и придает внешности пьющего здоровый вид.

Специалисты Чунгамского национального университета (Южная Корея) изобрели водку, эффект которой заключается в том, что она не вызывает похмелья, то есть, у выпившего наутро после возлияния не болит голова, сообщает gogetnews.info.

Создать новый алкогольный напиток, который назвали «O2 Lin», ученым удалось посредством добавления в его состав насыщенного кислорода.

Как говорят сами изобретатели, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль.

Этот напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и придает внешности пьющего здоровый вид, а точнее, делает его кожу упругой.

Кроме того, ученые уверяют, что отрезвление после употребления такой водки наступает быстрее, чем обычно. Причем сам выпивший отчетливо помнит все то, что с ним произошло накануне.


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