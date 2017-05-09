Александр Хацкевич: Оба моих сына болеют за «Реал» 9.05.2017, 20:33

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Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Экс-наставник сборных Украины и Беларуси - о семье, рыбалке, хоккее и китайском опыте.

Паузой в тренерской карьере экс-наставника сборных Украины и Беларуси для обстоятельной беседы решили воспользоваться и корреспонденты zbirna.com.

Александр Хацкевич — в родительской фан-зоне киевского Локомотива

— Александр Николаевич, наша встреча на прошлой неделе перенеслась из-за рыбалки. Поделитесь результатами поездки?

— В первую очередь это удовольствие. А если еще и что-то ловится — вообще великолепно. Сейчас время запрета, поэтому ездим в те места, где без улова точно не останешься. В районе Стоянки, Гореничей есть платное озеро. И недалеко, и можно сбить оскомину, если давно с удочкой не сидел. Многие ребята туда приезжают, в том числе и донецкие футболисты. И хищник водится, и карп. У кого какие пристрастия…

— Знаем, что в свободное время, помимо рыбалки, вы принимаете участие в воспитании детской команды киевского Локомотива.

— Да, в группе 14-летних занимается мой сын Артем, и я участвую в тренировочном процессе, помогаю штабу Михаила Слободяна. Для меня какая-никакая, но практика.

— Учитывая, что коллектив в нынешнем первенстве города неплохо стартовал и пребывает среди лидеров высшей лиги, можно говорить о плодах сотрудничества?

— Это заслуга тренерского штаба и самих ребят. Но турнир только начался, и самое главное в нем — концовка. Учитывая регламент нынешнего сокращенного чемпионата, проходящего в один круг, в каждом матче нужно добывать очки. Но при этом и играть в хороший футбол.

Александр Хацкевич и главный тренер Локомотива U-14 Михаил Слободян — экс-игрок Оболони, сын легендарного футболиста Динамо Петра Слободяна

— На поединках с участием вашего сына вы ведете себя очень сдержанно. А какой вы отец за пределами стадиона? Часто разбор игр устраиваете?

— Артем, бывает, говорит: «На тренировках ты Александр Николаевич, а дома — папа. Так что тренера не включай, ладно?» У нас по этому поводу больше мама может что-то рассказать. Конечно, подсказываю какие-то моменты, особенно тактического плана. Ребятам уже по 14 лет, в таком возрасте они уже должны грамотно действовать на поле.

— Двойка на спине Артема, видимо, не случайна?

— Не знаю, чья была инициатива. Но ведь не номер же играет. Был 15-й у Артема, теперь — второй. Я с ним заканчивал карьеру, он — только начинает.

— Кстати, а вы в свое время при каких обстоятельствах выбрали этот номер?

— Взял после ухода Олега Лужного — легендарной для Динамо личности. Причем я прекрасно осознавал значимость клубных традиций и понимал всю степень ответственности.

«Оба сына болеют за Реал»

— В продолжение темы увлечений. Раньше вы слыли любителем тенниса. С Валентином Белькевичем играли… Нынче с ракеткой можно вас увидеть?

— Сейчас много свободного времени появилось и у Олега Гусева. С ним часто и играем.

— В паре?

— Да нет, один на один. Пока молодые. В паре выйдем, когда уже просто постоять на корте нужно будет.

— Ваш старший сын в детстве серьезно занимался теннисом. Свернул с этой тропинки?

— Владислав сосредоточился на учебе. Сейчас в Барселоне осваивает спортивный менеджмент.

— Наверное, там и осядет?

— А он уже давно живет за границей — в Америке, в Испании. Но в последней ему нравится больше. Он так рассуждает: где твоя работа — там ты и живешь.

— Своя семья у него есть?

— Нынешнее поколение как мыслит? Сначала хотят состояться как личности и научиться зарабатывать деньги, а после уже думают о личной жизни. Европейская ментальность.

— В интервью газете Команда 14 лет назад вы в шутку обронили фразу, что сын больше вас разбирается в футболе. Он и сейчас фанатеет? Может, за Барселону?

— Он — спортивный парень, но, живя в Каталонии, был на Камп Ноу лишь однажды, в прошлом сезоне. Я еще тогда приезжал, достал билеты, и мы посетили поединок Лиги чемпионов Барселона — БАТЭ. А так особого желания идти на стадион у него нет, поскольку они с Темой болеют за Реал.

— Если бы вы узнали, что ваш старший сын доехал от Минска до Киева, как его папа в свое время со своим другом Валентином Николаевичем, за пять часов, что бы вы ему сказали?

— Дурак! Сейчас-то уже смотришь на жизнь другими глазами. А тогда… Хотя качество дорог и ресурс автомобиля позволяли, на таможне проблем не было — проходили ее за 15 минут. Так что проехать 500 км за пять часов — это еще не результат.

— Александр Николаевич, у вас с Илоной в этом году серебряная свадьба?

— Да, в ноябре будет 25 лет как поженились.

— То, что вы отличный семьянин, общеизвестно. А романтик ли? Как насчет того, чтобы махнуть в Париж или в Венецию под какую-нибудь дату или событие?

— Сейчас не до этого. Хотели вот на майские праздники где-то отдохнуть, а Артем говорит: «Папа, куда ехать, когда чемпионат в разгаре? Пропущу пару тренировок — в состав не попаду».

— Молодец! Самодисциплина.

— Поэтому и романтики стало меньше. После 25-ти лет совместной жизни какая уже романтика? Как в песне у Высоцкого: «Придешь домой — там ты сидишь».

Опорный полузащитник Локомотива U-14 Артем Хацкевич в борьбе с игроками киевской Смены

— Не можем не спросить по поводу вашего лучшего друга Белькевича. Общаетесь с его близкими? И чем завершился имущественный спор между двумя женами Валентина?

— Разбирательства между Олесей и Аней в процессе. С родителями Валика в последний раз виделись на кладбище, когда открывали памятник. С Олесей периодически созваниваемся, в основном — по бытовым вопросам.

«Пригласили поиграть в НХЛ»

— Китай, где вы успели поиграть, можно назвать самой экзотической для вас страной?

— Для кого-то она, может, и экзотическая, но не для меня. Я быстро приспосабливаюсь к любой еде, к любому образу жизни, к любому менталитету, при этом стараюсь уважать местные традиции.

— И азиатские деликатесы освоили?

— Там достаточно европейских ресторанов. В китайский шел, когда сам этого хотел. Например, когда семья приезжала или друзья. А перед играми мне и еще двум ребятам из Румынии специально готовили привычную для нас пищу — спагетти, курицу, рыбу. Пожелаешь попробовать что-то из местной кухни — пожалуйста.

— А вообще этот трансфер не был ошибкой? Не жалеете о поездке в Тяньцзинь?

— Да, как-то скомканно получилось. Позднее думал, анализировал, что, возможно, и нужно было пересидеть в Киеве какое-то время, как сделали Белькевич, Ващук, Федоров. Они сначала не играли при Сабо, который сменил Михайличенко, но вскоре пришел Демьяненко, и ребята вернулись в основной состав.

Хотя просто сидеть — тоже не вариант. Больше пользы принес бы в раздевалке, чем на футбольном поле. А так съездил, приобрел определенный опыт.

— Пожалуй, нынче поехали бы в Китай с большим воодушевлением? Учитывая темпы развития футбола в регионе…

— Да сейчас любой бы поехал в Китай! В первую очередь уровень футбола поднимается. Вкладываются очень приличные деньги, приезжают солидные игроки. Да и финансовый вопрос очень важен. Не уверен, что, допустим, Пеллегрини или Каннаваро поехали туда выигрывать какую-то лигу или кубок.

— В детстве вы какое-то время занимались хоккеем, а будучи футболистом Динамо, вместе с Андреем Шевченко подпольно играли на катке Сокола. На лед давно выходили?

— Давненько. Последний раз — девять лет назад, когда я работал в Витебске, а тренеры местного хоккейного клуба, мои ровесники, пригласили поиграть в Ночной хоккейной лиге. С удовольствием поучаствовал.

— К слову, хоккейные амбиции Беларуси понятны. Количество крытых катков вызывает уважение. А вот футбольные претензии соседей, на наш взгляд, несколько завышены. Согласитесь? По сравнению с хоккеем футбол там — бедный родственник.

— Конечно, любые амбиции нужно оценивать, отталкиваясь и от инфраструктуры, и от уровня национального чемпионата, и от участия государства в развитии конкретного вида спорта. За те два года, что я работал, увидел, что руководство федерации пытается что-то делать. Вот, говорят, манеж в Гродно открыли — искусственное поле, накрытое надувной крышей. Второй в Беларуси за все время. Ну и, похоже, решили, что при такой инфраструктуре теперь с командами уровня Франции должны как минимум играть вничью, а команды типа Болгарии, Словении — только обыгрывать! При этом — очень легко…