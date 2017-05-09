Лидер Палестины готов к встрече с Нетаньяху «под протекцией» США 9.05.2017, 20:25

6,912

Фото: AFP

Аббас подтвердил свою готовность провести встречу с премьером Израиля и Трампом «ради установления мира».

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «под протекцией» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Выступая перед журналистами во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл с визитом в Палестину, Аббас заявил, что палестинцы готовы сотрудничать с президентом США и премьером Израиля «ради установления мира».

По словам лидера Палестины, после его встречи с Трампом в Вашингтоне палестинцы ждут ответного визита президента США в Вифлеем.

4 мая Трамп и Аббас провели встречу в Вашингтоне, по результатам которой президент США заявил, что есть «очень хороший шанс» заключить мирный договор на Ближнем Востоке.