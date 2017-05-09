Отправиться в паломничество в Будслав и Жировичи можно будет на вертолете

Отправиться в паломничество в Будслав и Жировичи можно будет на вертолете2
- 9.05.2017, 21:35
Посетить Будслав на вертолете можно уже с начала мая.
С начала мая желающие посетить Будслав и помолиться у иконы Матери Божьей Будславской смогут полететь туда на вертолете.
Журналисты Catholic.by совершили пробный полет в белорусский санктуарий.
Инициатором нового формата паломничеств стал приход Святых Симона и Елены в Минске. В сотрудничестве с Республиканским Союзом туристических организаций планируется увеличить заинтересованность в Будслав со стороны туристов, в первую очередь иностранных.
Согласно постановлению совета министров, Будслав и Жировичи определены центрами религиозного туризма в Беларуси, поэтому подобные вертолетные паломничества планируется организовать также и в Жировичи.