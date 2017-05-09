Отправиться в паломничество в Будслав и Жировичи можно будет на вертолете 2 9.05.2017, 21:35

Фото: catholic.by

Посетить Будслав на вертолете можно уже с начала мая.

С начала мая желающие посетить Будслав и помолиться у иконы Матери Божьей Будславской смогут полететь туда на вертолете.

Журналисты Catholic.by совершили пробный полет в белорусский санктуарий.

Фото: catholic.by

Инициатором нового формата паломничеств стал приход Святых Симона и Елены в Минске. В сотрудничестве с Республиканским Союзом туристических организаций планируется увеличить заинтересованность в Будслав со стороны туристов, в первую очередь иностранных.

Фото: catholic.by

Фото: catholic.by

Согласно постановлению совета министров, Будслав и Жировичи определены центрами религиозного туризма в Беларуси, поэтому подобные вертолетные паломничества планируется организовать также и в Жировичи.