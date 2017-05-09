Племянница Марин Ле Пен объявила об уходе из политики 9.05.2017, 21:45

Марион Марешаль-Ле Пен не будет вновь участвовать в парламентских выборах.

Депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен объявила об уходе со всех политических постов.

27-летняя племянница лидера французских правых популистов Марин Ле Пен откажется выставлять свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах, сообщило во вторник, 9 мая, агентство AFP со ссылкой на источник в партии «Национальный фронт», передает «Немецкая волна».

Кроме того, Марешаль-Ле Пен не будет далее возглавлять оппозицию в парламенте региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег. Официально о своих планах она объявит 10 мая. Как отмечает агентство AFP, ранее племянница Марин Ле Пен неоднократно говорила о намерениях посвятить себя семье. Считается, что Марион Марешаль - Ле Пен близка своему деду, основателю «Национального фронта» Жану-Мари Ле Пену, а ее отношения с Марин Ле Пен являются скорее напряженными.

В воскресенье, 7 мая, Марин Ле Пен потерпела поражение во втором туре президентских выборов. За нее проголосовали 33,90 процента избирателей, за Эмманюэля Макрона - 66,10 процента.