В Киеве проходит первый полуфинал «Евровидения-2017» (Видео, онлайн) 1 9.05.2017, 22:17

На первом этапе конкурса 18 исполнителей поборются за место в финале.

Сегодня, в 22.00 по минскому времени, в Киеве начнется первый полуфинал «Евровидения-2017».

В первом полуфинале выступят исполнители от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Участник от Беларуси, минская группа NaviBand, выступит во втором полуфинале 11 мая.

Главные фавориты «Евровидения-2017», по версии букмекеров, — представители Италии и Болгарии — выйдут на сцену 11 мая. Однако среди участников первого полуфинала есть две страны, претендующие на третье место, — Швеция и Португалия.

В финале будет участвовать страна-хозяйка (в этом году — Украина), большая пятерка (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия — как страны — основатели «Евровидения»), а также победители двух полуфиналов. То есть в финале выступят 26 наиболее успешных стран из 42 участвующих в конкурсе.