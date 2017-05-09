Марек Сикора: Начинать матч со швейцарцами белорусам нужно агрессивно 1 9.05.2017, 22:24

Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поделился мнением о сборной Беларуси, выступающей на ЧМ-2017.

Об этом сообщает «Прессбол».

- Льюис в числе прочего рассчитывает на то, что соперники будут выхолощены поздними вторничным поединком против хозяев…

- Все верно. И здесь мы снова возвращаемся к тому, что нужно делать белорусам. Начинать матч в среду сразу агрессивно. Шансы забросить и возможно даже не однажды тогда появятся. Реализуй один-другой — пойдет совсем другая игра. И еще одно: швейцарцы не очень аккуратны в силовой борьбе. А это — их удаления и ваше большинство.

- Ой, на него изначально лучше слишком многое не ставить…

- Плохо. А нужно. Как там Костицыны?

- Старший после силового приема как раз в игре с Чехией не смог сыграть против Канады. Но во вторник уже катался на тренировке.

- Ну вот. Ясно, что здесь должны сработать или братья, или кто-то другой в бригаде реализации. Иначе — никак. И ни в коем случае не занимать в игре выжидательную позицию. Иначе тогда почти наверняка за тремя поражениями последует четвертое...