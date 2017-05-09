Николай Статкевич: Реальная пятая колонна – у власти 9.05.2017, 22:34

По словам лидера Белорусского Национального Конгресса, Лукашенко боится своего же народа.

Александр Лукашенко использует День Победы, чтобы напугать военными угрозами, а, по его словам, «пятая колонна» делает попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Лукашенко называет «пятой колонной» людей, которые готовы защищать независимость Беларуси, говорит в интервью «Белсату» Николай Статкевич.

«Независимо от приказов, настоящие патриоты, которые готовы бороться за Беларусь. Сидят молодые люди по делу патриотов, которые к оппозиции не принадлежат, так как он боится своего народа больше, чем внешней угрозы. Он боится вооруженного народа. Поэтому наша независимость под угрозой.

Он может отдать страну, если увидит, что ее не сохранить. Он не будет бороться. Он заберет деньги и свалит. Он предаст нас.

Если День Победы – народный праздник, почему народ не допустили к празднованию? Раньше делали вид, шествие было, в этом году ничего нет. БНК рассматривал эту дату как резервную в случае запрета 1 мая. Настолько боялись теоретической возможности, что люди выйдут, что отменили шествия», - заявил Николай Статкевич.