Историк: Только в советских фильмах кричали «За Родину, за Сталина» 9.05.2017, 22:58

Военнопленные – это большая категория участников войны, которые в Беларуси до сегодняшнего дня не имеют никакого статуса.

По мнению историка Игоря Кузнецова, это идеологический вопрос, передает «Белсат».

«Если вернуться к проблемам военнопленных, нужно будет говорить о причинах поражений западного военного округа и фронта. Надо будет задавать вопрос, каким образом так много людей оказались в плену.

Надо будет вспомнить о приказе от 16 августа 1941 г. № 270, который предусматривал, что все военнопленные, независимо от причин, по которым они оказывались в плену, объявлялись врагами народа, их семьи репрессировали.

Этот слой не поднимают. Он не отражен в научных исследованиях. Он просто вычеркнут из истории Беларуси.

Погибло более 40 миллионов человек. Какой праздник может быть на фоне этого?» - задается вопросом историк.