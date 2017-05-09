Белоруска получила премию за активизм в Берлине 9.05.2017, 23:09

Фото: citydog.by

В День Европы арт-активистке вручили престижную награду Европейского культурного фонда Princess Margriet Award for Culture.

Сегодня, в День Европы, арт-активистке минчанке Марине Напрушкиной вручат престижную награду Европейского культурного фонда Princess Margriet Award for Culture. Премию учредила принцесса Маргрит Франциска Нидерландская.

Премию Марине присудили за проект Neue Nachbarschaft / Moabit («Новое соседство / Моабит»). Моабит – это район в Берлине, в котором живет много старых и «новых» (эмигранты, беженцы) берлинцев. Проект Марины направлен на то, чтобы с помощью искусства способствовать их взаимной интеграции, пишет citydog.by.

Фото: citydog.by

В интервью киевской газете «День» Марина рассказывала, как в 2013 году начинался проект. Она случайно познакомилась с семьями беженцев в общежитии.

«Там жило более ста детей, никто ими не занимался. Я пообщалась с социальными работниками, они нам выделили маленькую комнату. У обитателей общежития были ужасные условия, потому что им занималась частная фирма, которая просто разворовывала деньги. Например, государство выделяло средства на детский садик – а его даже не открыли. Стиральных машин не хватало. Люди недоедали, жили в переполненных комнатах. Мы начали это критиковать, и нас оттуда выгнали».

После этого Марина договорилась с соседним кафе, где стали проводить разные занятия для жителей общежития. А позже появилось большое помещение, где сейчас и собираются участники проекта.

«Важно, что атмосфера тут совсем иная. Люди в общежитии живут, как селедки в банке, поэтому часто возникают этнические и религиозные конфликты, образуются иерархии. А у нас за три года ни одного спора не возникло. Наверно, благодаря помещению. Они сами его ремонтировали, все вместе помогали. Чеченцы, россияне, сирийцы, африканцы сидят за одним столом, изучают немецкий, а в общежитии такое было бы невозможно».