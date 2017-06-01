Премьер Черногории: Уровень примитивизма Кремля поражает 9 1.06.2017, 7:38

5,907

ФОТО: RFE/RL

Душко Маркович прокомментировал депортацию Россией черногорского депутата.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что отношение России к Черногории характеризуется «невиданным примитивизмом и деструктивностью». Об этом сообщает портал CDM.me (перевод – liga.net).

Так Маркович прокомментировал депортацию Россией черногорского депутата.

«Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого (российского, - ред.) режима», - сказал премьер.

Он также прокомментировал информацию о «черном списке» черногорских политиков. «Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их (россиян, - ред.) обычная практика», - сказал Маркович.

29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.

Сегодня СМИ сообщили, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию.