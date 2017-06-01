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Триумфальное возвращение «Крамбамбули» в Минск

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  • 1.06.2017, 7:50
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Танцпол на первом за 9 лет сольном концерте группы был забит под завязку.

Вчера в минском ресторане-пивоварне «Друзья» проходит первый за 9 лет сольный концерт группы «Крамбамбуля». Все билеты на программу «Пираты Комсомольского озера» были распроданы буквально за несколько дней, напоминает nn.by.

Выступление состояло из двух частей: «пиратской» со старыми хитами группы и более новой, «партизанской», куда вошли композиции из последнего альбома «Чырвоны Штраль», пишет «Новы Час».

Всего в сет-лист вошло 30 песен группы.

Закончился концерт традиционно - исполнением «Трех черепах» с «крамбамбулевской» аранжировкой.


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