«В Дроздах могут вообще не ходить в школу» 19 1.06.2017, 7:55

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В последнее время у властей появилось несколько абсурдных инициатив.

Об этом в интервью Charter97.org заявил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Сегодня в отмечается Международный день защиты детей. А белорусским детям правительство приготовило очередной сюрприз: с 1 сентября почти во всех школах занятия будут начинаться с 9 утра, потому что младший сын Лукашенко Николай не высыпался. Как вы прокомментируете инициативу властей, ведь у вас самого сын - школьник?

- Хочу сказать, что в последние годы у властей появилось несколько дурацких изобретений: пошлина на участие в автомобильном движении, поиск «социальных иждивенцев», а теперь уже взялись и за детей.

Эту инициативу я считаю абсолютно абсурдной и глупой вещью – вот и все.

- Тем не менее эту абсурдную инициативу вполне серьезно обсуждали едва ли не все министры и высшие чиновники. Была сделана масса заявлений в СМИ…

- Вот именно! Мы видим, что никто из них не говорит о том, что ВВП Беларуси упал на 40% и доходы населения сократились на 37%. Пускай поговорят о том, в 8 или в 9 утра начинать занятия в школах.

Это метод провокационного отвлечения внимания от реальных проблем.

Можно еще забросить в министерства дискуссию на тему: можно ли на работе есть хлеб? Или: стоит ли пить с утра воду?

А то, что касается детей, это должны решать сами школы на местном уровне. В деревне Кривичи, например, занятия могут начинаться в 9. В городе Минске в Дроздах могут вообще не ходить в школу.

Ошибки в социальной и образовательной политике и приводят к возникновению таких нелепых и глупых вещей: мол, все дети в стране должны идти в школу в одно и то же время.

Зачем это надо? Ведь в сельских школах одна ситуация, в городских другая, а в малых городах – третья. Время начала занятий должны определять сами директора школ, учителя и родители. И родители – в первую очередь.

Но этого не должен делать ни Лукашенко, ни министр обороны, ни даже главный санитарный врач.

- Родители как раз и возмущаются больше всего этой инициативой. Ведь им графика работы никто не меняет…

- В нормальном государстве сразу после возмущения родителей эти вещи и перестали бы обсуждать. Просто согласились бы с родителями, что не надо эту тему и трогать.

И когда мы придем к нормальному государству и нормальному режиму работы общества, такие решения будут приниматься по месту жительства – учителями и родителями.

А Лукашенко, премьер-министр и правительство пусть занимаются своими прямыми обязанностями и ответят, почему в Беларуси на целых 40 миллиардов долларов упал валовый внутренний продукт?

Пусть сначала ответят на этот вопрос, а потом уже могут заняться воспитанием школьников.

- Тем не менее новый график занятий «под Колю» введут в 92% минских школ. Что делать родителям, которые физически не будут успевать отвозить детей на уроки?

- Родители могут просто игнорировать этот абсурд от властей. Есть такой метод гражданского неповиновения. Если родители будут делать, как делали, а не сгибать голову, может что-то в Беларуси и поменяется. Может быть, это как раз и происходит с нами, чтобы белорусы начали думать, понимать, что они ответственны за своих детей и их будущее.

Кто будет отвечать за детей, доставленных за час до начала занятий в школу? Что они там будут делать, где ходить, чем заниматься? А если учителей заставят работать на час больше и присматривать за ними, то они просто возненавидят свою работу и этих детей.

Потому выход здесь только такой: если в Шклове родители решили, что их дети будут ходить к 9, пусть объединяются с учителями, и шкловские школы так и делают. Если минским школам это не подходит – пусть каждая школа сама решает, как делать. Родители должны добиваться от директоров и педагогов совместного оптимального решения. Что в этом странного? Чтобы это понять, не надо заканчивать Гарвардский университет.