Почему белорусы не верят милиции 20 1.06.2017, 7:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО/BYMEDIA.NET

Беспредел милиционеров все чаще вызывает широкий резонанс в обществе.

Глава МВД получил от «палаточников» грамоту за «укрепление прав и свобод граждан». Как с иронией отмечают наблюдатели, вчера «национальное собрание» страны засчитал министра внутренних дел Игоря Шуневича в число правозащитников, сообщает «Белсат».

«Это плевок в лицо, это сигнал всему народу: вы утретесь, а мы будем вас бить, лупить и таскать по асфальту», - говорит политик Павел Северинец.

Помимо грамоты, Шуневича ждали и трудные вопросы

Как объединить последнее жестокое избиение молодого человека его подчиненными в метро с той же деятельностью ради укрепления прав граждан? Впрочем, сенсационных деклараций журналисты так и не дождались.

«Действия сотрудника были законны и последовательны. Он выполнил задачу, которая тогда стояла - задержать этого гражданина », - отрапортовал Игорь Шуневич.

Алкоголик, наркоман или жертва милицейского произвола?

Инцидент в минском метрополитене вызвал широкий резонанс в обществе. Даже если допустить, что правоохранители могли иметь претензии к юноше, то кровь на полу, по мнению правозащитников, это уже очевидный перебор.

«Вообще непонятно, что там происходило. Это не задержание, это обычное издевательство, пытка, бесчеловечное отношение. Очень странно, что министр внутренних дел оценивает поведение своих подчиненных как адекватное», - полагает правозащитник Андрей Бондаренко.

Информационная война против милиции?

Если бы не внимание неравнодушных людей и не публикации в независимых СМИ, о факте избиения достоверно никто бы и не знал. Впрочем, Шуневич не скрывал претензий к негосударственным источникам информации. Мол, на их страницах происходит «информационная война против милиции». В самом МВД, по его словам, господствует гласность. А ведомство само охотно и быстро обнаруживает и провозглашает случаи злоупотреблений среди своих работников.

Жестокое избиение милицией молодых Александра Зехова и Сергея Коляды в Бресте. Таинственная смерть после физического насилия в милиции в том же городе 32-летнего Андрея Тарасенко. Об этом стало известно не из публичных рапортов МИДа, а из независимых СМИ.

Поведение милиции некоторым напоминают времена НКВД. Впрочем, самого министра можно увидеть в милицейской форме сталинского периода. Последние предложения чиновника также вызывают обеспокоенность. Шуневич хочет зарабатывать благодаря бесплатному труду заключенных. Среди прочего, зеки должны шить форму для белорусских хоккеистов.

Жестокость царит и в самой милиции

Из рядов МИДа выбрасывают каждого, кто решился публично критиковать начальство. Такая судьба настигла милиционеров из Кричева. По словам уже бывших правоохранителей, помимо оскорблений со стороны руководства, их заставляли, как в печально известные времена, выполнять план по выявлению правонарушителей.